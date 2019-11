Regime forfetario: il corrispettivo per avviamento non imputabile

Regime forfetario e corrispettivo per avviamento, l’Agenzia delle Entrate ha precisato con la risposta n. 478/2019 che, in caso di cessione l’eventuale corrispettivo imputabile ad avviamento non è da considerarsi un plusvalore relativo al singolo bene aziendale, ma è da ritenersi rappresentativo di un valore della capacità reddituale prospettica dell’impresa e, in quanto tale, riconducibile nell’ambito dei ricavi conseguiti.

Regime forfetario e rilevanza fiscale

Pertanto, tale valore avrà rilevanza fiscale e dovrà essere assoggettato a tassazione, facendolo concorrere alla determinazione dei ricavi o compensi percepiti, cui applicare il coefficiente di redditività per determinare il reddito imponibile, oppure optando per la tassazione separata, sussistendone i requisiti.

Regime forfetario: verifica dei requisiti in attesa della legge di Bilancio 2020

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest – Youtube – contattaci su Whatsapp al nuovo numero 3516559380 - inserite questo numero in rubrica e inviarci il seguente messaggio tramite whatsapp: "notizie", vi risponderemo il prima possibile.