Regime Forfettario 2020: bonus per l’acquisto di cellulari, pc, arredo e tanto altro

Regime Forfettario applicabile anche ai professionisti per l’acquisto di beni strumentali. Nella Legge di Bilancio 2020 è presente la metamorfosi sugli incentivi fiscali attesi dal Paiano nazionale Impresa 4.0. In sostanza, si tratta di una rielaborazione del credito di imposta diretto all’acquisto di beni strumentali nuovi che ha portato all’abolizione del super e iper ammortamento. E, nello stesso tempo, ha ampliato il ramo dei benefici fiscali, inserendo nelle agevolazioni non solo le imprese, ma anche i contribuenti forfettari e le Partite Iva.

Dal super e iper ammortamento erano esclusi i forfettari, cioè i contribuenti con un reddito non superiore a 65mila euro anni, i quali, non potevano beneficiare del regime agevolato. Il che comportava la non applicazione di una serie di agevolazioni, quali:

aliquota al 15% prevista per il regime agevolato;

sostitutiva dell’imposta sul reddito;

addizionali regionali e comunali;

imposta regionale.

Mentre, l’attuale credito di imposta come rielaborato nella manovra, non taglia i contribuenti, né i professionisti dal regime forfettario. I quali, potranno usufruire di uno sgravio fiscale per l’acquisto di beni strumentali nuovi.

Quali beni sono ammessi allo sgravio fiscale?

I professionisti forfettari sono ammessi al credito d’imposta pari al 6% utilizzabile in compensazione, suddiviso in 5 quote annue di medesimo importo. Non solo, rientrano anche gli investimenti eseguiti nel 2020, per l’acquisto di beni materiali, quali:

arredi per l’ufficio;

stampanti;

plotter;

Non rientrano i seguenti beni, come:

auto;

moto;

mezzi di trasporto;

software;

beni strumentali usati.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube