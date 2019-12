Con la pubblicazione del Piano di fabbisogno regionale, la Regione Basilicata ha previsto dal 2020 nuovi concorsi pubblici per l’inserimento profili professionali da inserire nel proprio organico. Vediamo in breve in cosa consistono.

I concorsi previsti dalla Regione Basilicata sono solo l’ultima parte del Piano di assunzioni 2020, che l’Ente intende intraprendere per superare il precariato e rinfoltire il proprio organico. Infatti, tale Piano prevede numerose stabilizzazioni di collaboratori coordinati e continuativi, di dipendenti a tempo determinato e personale che già lavora in Regione. Infatti, saranno disponibili circa 220 posti per coprire e garantire, anche, il turn-over dei pensionamenti.

Nello specifico, i posti per assunzioni di precari saranno così distribuiti:

112, riservati ai co.co.co.;

15, riservati a dipendenti a tempo determinato;

20, destinati alle c.d. progressioni verticali.

Invece, per quanto riguarda i concorsi per personale esterno, si procederà al reclutamento dei seguenti profili, tramite scorrimento delle graduatorie interne, mobilità fra gli enti e nuove procedure concorsuali:

8 dirigenti;

1 dipendente di categoria B;

5 unità di categoria C;

66 unità di categoria D.

Per presentare domanda per questi concorsi, è necessario attendere la pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale in cui saranno indicate le modalità di partecipazione a queste selezioni.

