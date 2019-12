Opportunità di lavoro nella Regione Veneto. Infatti, l’Ente ha pubblicato due concorsi per la copertura di 50 posti nel ruolo di Ingegnere e 80 posti nel ruolo di Assistente amministrativo. I concorsi sono a tempo pieno e indeterminato. Vediamo come partecipare.

Concorsi Regione Veneto: 50 posti Ingegnere, requisiti e prove d’esame, scadenza 16 dicembre.

La Regione Veneto ha indetto un bando di concorso per assumere 50 Ingegnere specialista direttivo tecnico, ad indirizzo Ingegneristico, categoria D, posizione D1, di cui 15 riservati ai militari volontari congedati senza demerito.

Oltre ai requisiti generali, il candidato deve possedere uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea in Architettura, Ingegneria chimica, Ingegneria civile, Ingegneria dei materiali, Ingegneria edile e titoli equipollenti.

La selezione proseguirà con tre prove di esame aventi questa tipologia:

due prove scritte;

una prova orale.

Nel caso in cui le domande di partecipazione fossero superiori a 500 si procederà ad una prova di preselezione.

Dal 17 dicembre 2019, l’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, o alla prova preselettiva, sarà pubblicato sul sito internet della Regione Veneto alla voce Bandi, avvisi e concorsi.

Concorsi Regione Veneto: 80 posti Assistente amministrativo, requisiti e prove d’esame, scadenza 30 dicembre

La Regione Veneto ha anche pubblicato un bando di concorso, per esami, per assumere 80 profili professionali come Assistente amministrativi, categoria C, posizione C1, di cui:

n. 24 riservati ai militari volontari congedati senza demerito;

n. 8 riservati ai soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.

I candidati oltre a possedere i requisiti generali, devono anche essere in possesso del seguente titolo di studio:

diploma di scuola superiore di secondo grado (diploma di maturità).

Le prove d’esame che i candidato dovranno affrontare una prova scritta e una prova orale.

Nel caso in cui le domande di partecipazione fossero maggiori di 600, si procederà alla preselezione dei candidati.

L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta o preselettiva sarà pubblicato sul sito internet Regione Veneto, Bandi, avvisi e concorsi dal 7 gennaio 2020.

Modalità presentazione domanda

La procedura per partecipare a questi selezioni è la stessa per entrambi i concorsi. Infatti, i candidati devono compilare la domanda esclusivamente in modalità telematica collegandosi al sito ISON, Iscrizioni online.

Prima di compilare la domanda, è necessario registrarsi alla Pagina di registrazione.

Solo dopo aver ottenuto le credenziali, il candidato può accedere alla domanda di partecipazione.

Infine, per tutte le altre informazioni inerenti al concorso e alla compilazione della domanda, i candidati devono obbligatoriamente leggere i bandi allegati.

Leggi anche: Concorso ATA: 11mila addetti pulizie, ecco il bando

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube