Via libera alla riapertura delle Regioni il 3 giungo; secondo Coldiretti sette milioni di italiani andranno in vacanza a giugno. Il turismo sarà tutto “made in Italy” anche in virtù dei vincoli posti dalle frontiere; la Grecia ha spiazzato l’Italia ponendo il veto di ingresso ai cittadini italiani. Un’offesa molto forte che ha innescato moltissime polemiche. Di Maio ha affermato “non siamo un lazzaretto, esigiamo rispetto”; lo ha postato su Facebook e ha continuato “Serve una risposta europea perché se si agisce in maniera diversa e scomposta viene meno lo spirito Ue e crolla l’Europa”.

Riapertura dal 1° giugno in tutte le Regioni

Nel frattempo, anche le piscine e le palestre di Milano si preparano alla riapertura dopo tre lunghissimi mesi di chiusura per pandemia da coronavirus. Regole rigide anche negli impianti sportivi, bisognerà rispettare le norme di distanziamento sociale e l’igiene deve essere costante per evitare il contagio: misuratore della febbre, gel igienizzante e pannelli tra gli attrezzi. Ridotto l’ingresso degli abbonati ai centri sportivi e dovranno avvenire con prenotazione.

L’Italia è pronta alla ripartenza scatta il conto alla rovescia, intanto, i numeri sui contagi fanno ben sperare. La Basilicata per il terzo giorno consecutivo con 512 tamponi eseguiti nessuno è risultato positivo.

Ultimo bollettino: Coronavirus: +87 le vittime registrate nelle ultime 24 ore

Mascherine obbligatorie fino al 14 giugno in Lombardia, mentre abrogato l’obbligo in Veneto dal 1° giugno

La Lombardia conferma l’obbligo di protezione con le mascherine e indumenti utili a coprire le vie respiratorie anche all’aperto. L’Ordinanza del presidente della Regione Attilio Fontana è valida fino dal primo giugno al 14 giugno. Fermo anche l’obbligo di misurazione della temperatura.

Riaprono dal 1° giugno: piscine, palestre, circolari ricreativi e culturali in Lombardia.

Viene abrogato l’obbligo in Veneto dell’uso delle mascherine dal 1° giugno, secondo l’ordinanza pubblicata il 29 maggio 2020 dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

