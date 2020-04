Registra un video su TikTok mentre balla ma alle sua spalle appare un fantasma

La popolarità dell’applicazione TikTok è già nota a tutti. In essa infatti milioni di persone trascorrono le loro giornate ricreando scene o facendo la sincronizzazione labiale, e non è una novità per i giovani caricare video di sfide e balli. Questo è il caso di Reu ( @ reubix_cube ) che venerdì scorso ha caricato una clip ballando la famosa canzone di Doja Cat ” Say so “. Nel video che subito ha avuto migliaia di visite e commenti, gli utenti hanno notato qualcuno o qualcosa che si sporge dalla scala dietro mentre il giovane danza. Ciò ha dato il via a un brainstorming su ciò che potrebbe essere, molti hanno pensato ad un trucco per guadagnare popolarità e altri hanno attribuito il fenomeno a qualcosa di paranormale.

Un giovane pubblica un video su TikTok in cui balla e dietro spunta un fantasma

Dopo aver caricato il video che ha già più di due milioni di visite, il giovane ha pubblicato diversi post che spiegano che non ha animali domestici e che era solo a casa. Il ragazzo inoltre sostiene che ha avuto una brutta notte a causa di questo evento perché non ha dormito e ha anche condiviso un altro video in cui un altro “incidente paranormale” si verifica presumibilmente. Finora non se si tratta di una strategia per ottenere seguaci o se il giovane dica la verità, ciò che è certo è l’incredibile ed enorme portata che questo video sta avendo sul web.

