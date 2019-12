Registratori di cassa telematici dal 2020: aumenta la platea dei soggetti obbligati

Obbligo dei registratori di cassa telematici dal 1° gennaio 2020. Si amplia la platea dei soggetti obbligati alla trasmissione elettronica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi e al mantenimento della memorizzazione elettronica con rilascio al posto di ricevute fiscali o scontrino, il documento commerciale.

Registratore di cassa: esonero

L’obbligo è già in vigore per i contribuenti che superano un volume d’affari pari a 400mila euro. L’obbligo interesserà anche i contribuenti non obbligati all’emissione della fattura elettronica. La normativa comunque, prevede dei casi di esonero limite per coloro che svolgono le seguenti attività:

attività con operazioni effettuate a bordo di navi, treni per trasporto internazionali, aerei;

attività con operazioni effettuate da tabaccai, produttori agricoli, vendita di quotidiani;

servizi di trasporto pubblico.

Registratore di cassa telematico, chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Moratoria di 6 mesi

Prevista una sanzione di sei mesi durante la quale il contribuente dovrà mettersi in regola e nel frattempo potrà utilizzare un’apposita procedura temporanea messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

In quest’arco temporale di sei mesi potranno essere emesse le ricevute e scontrini in modo cartaceo.

Strumenti telematici per la trasmissione e memorizzazione

La memorizzazione e la trasmissione telematica viene effettuata attraversi due strumenti: installazione del registratore di cassa telematica e procedura online sul portale dell’Agenzia delle Entrate utilizzabile anche da cellulare, con la possibilità di usare congiuntamente i due sistemi.

