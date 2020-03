Reinventarsi dopo aver perso il lavoro: come muoversi e cosa fare

Ritrovarsi in questa condizione può risultare difficile da metabolizzare, soprattutto dal punto di vista delle energie psico-fisiche. Per questa ragione, è determinante trovare il modo di reagire fin da subito e attivarsi per evitare che un simile evento possa avere ripercussioni negative sulla qualità della propria vita.

La mentalità giusta per superare un cambiamento del genere consiste nel rimanere sempre consapevoli delle proprie abilità e nell’essere pronti a reinventarsi: un atteggiamento propositivo, infatti, permetterà di crearsi un numero maggiore di possibilità.

Con quest’attitudine, sarà possibile ottenere dei benefici a qualunque età: intraprendere questa strada con dedizione e spirito d’iniziativa, infatti, renderà possibile cambiare lavoro a 50 anni o in qualsiasi fase avanzata della propria vita.



Cambiare lavoro in età adulta è possibile

Il mondo del lavoro è in costante evoluzione e offre delle opportunità interessanti per chiunque abbia la necessità di rimettersi in gioco dopo un’improvvisa e imprevista battuta d’arresto. In ogni caso, per non avere difficoltà nel percorso da intraprendere per trovare una nuova professione, può risultare utile seguire alcuni semplici e pratici accorgimenti.

Valutare obiettivamente competenze e limiti

Per prima cosa, è opportuno fare un’autovalutazione oggettiva del proprio modo di operare in ambito lavorativo. Fare una stima veritiera delle proprie conoscenze e abilità è indispensabile per rinnovare la fiducia in se stessi e superare il primo momento di crisi.

In ogni caso, altrettanto importante sarà riconoscere anche i propri limiti, perché è l’unico modo per poter intervenire e migliorarsi. Ammettere di avere delle mancanze, dunque, non deve far venire meno l’atteggiamento positivo e propositivo indispensabile per la ricerca della nuova occupazione.

Dopo aver effettuato questo bilancio, quindi, si potrà valutare adeguatamente la strada verso cui indirizzarsi per provare a cambiare lavoro.

Investire sulla formazione

Altrettanto fondamentale risulta investire sulla formazione per apprendere nuove nozioni ed abilità. Quando si perde il lavoro si ha inevitabilmente molto tempo a disposizione: considerarlo una risorsa preziosa e impiegarlo per seguire dei percorsi formativi può aumentare l’appetibilità del proprio profilo per aziende alla ricerca di nuovo personale.

Del resto, i corsi di aggiornamento e quelli professionali dovrebbero essere considerati uno strumento indispensabile da chiunque, visto che l’apprendimento è un processo continuo che non si esaurisce al termine della carriera universitaria.

Al giorno d’oggi, le possibilità messe a disposizione dalle migliori realtà formative del settore sono molteplici: si possono seguire sia dei corsi in aula, sia online. Questi ultimi risultano particolarmente apprezzati per la loro semplicità di fruizione e per il fatto che permettano di gestire al meglio il tempo a disposizione, senza essere vincolati dai rigidi orari delle lezioni dal vivo.

Non escludere a priori altri ambiti professionali

Capita spesso che i professionisti adulti che si trovano nel giro di poco tempo senza lavoro abbiano delle difficoltà perché alla ricerca esclusivamente di posizioni lavorative del proprio settore di competenza. Estendere la ricerca anche a settori differenti, tuttavia, incrementa le possibilità di trovare una nuova occupazione.

Con dei corsi di formazione appositi, infatti, ci si può specializzare in settori diversi dal proprio e, in questo modo, partecipare ai colloqui per la selezione del personale con una formazione avanzata in diversi tipi di ambiti professionali.

Questo aumenterà le possibilità di trovare un nuovo impiego e ridurrà senza dubbio il tempo d’attesa.

