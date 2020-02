Renault e Dacia confermano ufficialmente novità importanti per Ginevra

Renault sarà protagonista della prima mondiale del concetto Morphoz a emissioni zero al Salone di Ginevra 2020. Impostato per mostrare una sorta di anticipazione dei futuri veicoli elettrici del marchio, il prototipo viene presentato in anteprima in un’immagine teaser che mette i riflettori sul suo nome incorporato nella parte posteriore, probabilmente tra il portellone e il paraurti. Anche il nuovo plug-in Hybrid E-TECH di Megane Estate debutterà a Ginevra e Kangoo ZE Concept tornerà, segnando il rinnovo della gamma della casa automobilistica francese entro la fine dell’anno.

Renault e Dacia confermano ufficialmente che presenteranno due importanti concept car al salone di Ginevra

Un’altra importante anteprima dell’evento svizzero verrà dal marchio economico Renault, Dacia, che abbiamo scoperto la scorsa settimana che entrerà per la prima volta nel segmento elettrico . La casa automobilistica rumena presenterà in anteprima la BEV con uno studio, che sarà affiancato sul palco dalle edizioni Anniversary che segnano il 15 ° anniversario del marchio in Europa. Dacia presenterà anche il nuovo motore TCe 100 ECO-G, insieme al resto della gamma bi-fuel che combina benzina e GPL.

Renault e Dacia presenteranno le loro nuove concept car il 3 marzo, durante le singole conferenze stampa ospitate al Motor Show di Ginevra del 2020. Vi aggiorneremo naturalmente non appena i due nuovi modelli saranno presentati ufficialmente dalle due celebri case automobilistiche che fanno parte dello stesso gruppo.

