Renault è quasi pronta a nominare Luca de Meo come nuovo CEO

Il consiglio di amministrazione di Renault si riunirà oggi per approvare Luca de Meo come nuovo CEO dell’azienda, secondo gli ultimi rapporti. Citando fonti con conoscenza della questione e un rapporto del quotidiano francese Le Figaro, Reuters afferma che la riunione del consiglio non è stata ancora convocata in quanto i tempi sono ancora riservati. De Meo, tuttavia, dovrebbe essere annunciato come nuovo CEO della Renault nei prossimi giorni, o forse anche ore. All’inizio di questo mese, Luca de Meo si è dimesso dalla carica di Presidente della SEAT, ma non assumerà il suo nuovo incarico alla Renault fino a luglio, secondo una fonte.

Si dice che il nome di Luca de Meo sia stato il più vicino alla Renault negli ultimi mesi, ma che per la sua nomina ci sarebbero problemi per via del suo contratto con la Volkswagen, che includeva una severa clausola sulla concorrenza che secondo quanto riferito deve essere negoziata tra le due case automobilistiche. La Renault ha estromesso Thierry Bollore dalla posizione di CEO lo scorso ottobre, in una mossa legata alla decisione del produttore automobilistico francese di sbarazzarsi dei dirigenti associati a Carlos Ghosn al fine di ripristinare il suo rapporto con il partner Nissan.

Da allora, Clotilde Delbos è stata nominata CEO ad interim della Renault. Luca de Meo avrà il difficile compito di contribuire a ristabilire la fiducia nell’Alleanza tra Renault, Nissan e Mitsubishi , per guidare la casa automobilistica francese fuori da uno dei suoi periodi più turbolenti della sua storia recente.

