Renault: ecco quanto guadagnerà il suo nuovo CEO De Meo

Il nuovo CEO della Renault, Luca De Meo, sarà pagato quasi il 57% in più di quello che il suo predecessore, Thierry Bollore, ha ricevuto dalla casa automobilistica francese per i servizi resi. Secondo la stessa Renault, De Meo riceverà un pacchetto salariale di circa 5,8 milioni di euro, con un compenso fisso di 1,3 milioni di euro per quest’anno, segnando una remunerazione annuale che può rappresentare fino al 150% in più del compenso fisso e 75.000 azioni Renault. Invece Bollore ha ricevuto 900.000 euro, un compenso variabile massimo del 125% e 50.000 azioni, come riportato.

De Meo è stato nominato CEO della Renault alla fine del mese scorso, poiché la casa automobilistica francese tenta di andare avanti finalizzando quello che è stato certamente un tanto atteso cambiamento di leadership. L’ ex capo SEAT inizierà a lavorare il 1 ° luglio. Una volta dietro una scrivania, De Meo sarà assistito dall’attuale CEO ad interim della Renault, Clotilde Delbos, che assumerà il ruolo di vicedirettore generale.

Al momento dell’assunzione, Jean-Dominique Senard, presidente della Renault, aveva questo da dire sul nuovo CEO della sua azienda: “Luca de Meo è un grande stratega e visionario di un mondo automobilistico in rapida evoluzione. La sua esperienza, ma anche la sua passione per le auto, lo rendono una vera risorsa per il Gruppo. ” Anche Nissan ha elogiato la nomina di de Meo il mese scorso, con la casa automobilistica giapponese e il presidente e CEO Makoto Uchita che hanno affermato che di essere “molto felici per la decisione del Consiglio Renault di nominare Luca De Meo come amministratore delegato. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con lui e i nostri partner dell’Alleanza nei nostri sforzi per sostenere una crescita reciprocamente redditizia “.

