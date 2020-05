Renault prevede 15.000 licenziamenti in tutto il mondo

Renault vive un momento molto difficile. L’obiettivo principale del Gruppo francese è ridurre i costi fissi di oltre € 2 miliardi nei prossimi tre anni per ripristinare la sua competitività e “garantire il suo sviluppo a lungo termine nel quadro dell’Alleanza”. Raggiungere risparmi di questa portata sarà possibile riducendo la forza lavoro, la produzione e la diversità dei componenti all’interno dei veicoli. Più specificamente, Renault prevede di licenziare poco meno di 15.000 dipendenti in tutto il mondo e ridurre la sua capacità di produzione a 3,3 milioni nel 2024 da 4 milioni nel 2019.

La società ha affermato che il progetto di adeguamento della forza lavoro si baserà su misure di riqualificazione, mobilità interna e partenze volontarie. Distribuito su tre anni, riguarderebbe quasi 4.600 posti in Francia e oltre 10.000 altre posizioni nel resto del mondo. In Francia, il Gruppo Renault sarà organizzato attorno ad aree di business strategiche con un futuro promettente: veicoli elettrici , veicoli commerciali leggeri , economia circolare e innovazione ad alto valore aggiunto.

Al centro della ripresa del Gruppo ci saranno tre principali centri di eccellenza regionali con sede in Francia. Gli impianti Douai e Maubeuge si concentreranno rispettivamente su veicoli elettrici e veicoli commerciali leggeri, mentre le strutture di Flins e Guyancourt verranno riorganizzate. Per quanto riguarda lo stabilimento di Dieppe , sede della Alpine A110, la Renault pianifica una riconversione al termine della produzione dell’auto sportiva.

Purtroppo, questo probabilmente significa che l’A110 a motore centrale non avrà un successore. La casa automobilistica lancerà anche una revisione strategica per quanto riguarda lo stabilimento della Fonderie de Bretagne. La società ha anche affermato che sospenderà gli aumenti di capacità previsti in Romania e Marocco, oltre ad adattare le sue capacità di produzione in Russia.

