Renault progetta un’auto elettrica più grande per competere con Tesla

Renault si sta affrettando a tenere il passo con i rivali per soddisfare la crescente domanda di auto elettriche in Europa con nuovi modelli, possibilmente con l’aiuto di Nissan. La casa automobilistica francese sta valutando se portare sul mercato in futuro una nuova auto completamente elettrica, più grande della sua Zoe, che potrebbe competere con modelli come il Tesla Model 3 e Volkswagen ID.3.

L’auto potrebbe essere prodotta su una piattaforma comune con Nissan e il terzo partner dell’alleanza Mitsubishi Motors, secondo Emmanuel Bouvier, direttore commerciale del business delle auto elettriche Renault. “Stiamo lavorando allo sviluppo della nostra gamma in modo da coprire tutti i segmenti con auto elettriche”, ha detto Bouvier, aggiungendo che il nuovo veicolo potrebbe anche essere derivato da un modello esistente.

“È troppo presto per dire che saremo in competizione con Tesla, ma ovviamente stiamo pianificando di coprire una quota maggiore del mercato”. Renault e Nissan sono state tra le prime case automobilistiche ad offrire veicoli elettrici con Zoe e Nissan Leaf.

La prospettiva di produrre nuove auto insieme è stata oscurata dalla caduta dell’ex leader Carlos Ghosn, il cui arresto a novembre ha fatto uscire allo scoperto tensioni profonde nell’alleanza vecchia di due decenni. Vedremo dunque se nei prossimi anni l’alleanza riuscirà nuovamente a tirare fuori progetti importanti per il futuro delle due società partner.

