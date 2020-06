Renault riceve un credito di 5 miliardi dal governo francese

Il governo francese ha concesso alla Renault il prestito di 5 miliardi di euro che aveva richiesto per far fronte alle conseguenze della pandemia di coronavirus, che ha costretto la produzione a fermarsi per due mesi e ora minaccia il volume delle registrazioni per il resto dell’anno. Il prestito è stato concesso pochi giorni dopo che la casa francese ha presentato un piano di taglio per risparmiare 2 miliardi di euro in tre anni e tagliare 15.000 posti di lavoro. Una transizione con la quale sperano di adattare la propria struttura al nuovo modello commerciale dell’Alleanza.

L’aiuto non si tradurrà in un’iniezione diretta di capitale, ma piuttosto in una linea di credito fino a 5 miliardi di euro, che Renault sarà in grado di utilizzare in base alle sue esigenze. Potrà ritirare il denaro in tutto o in parte fino al 31 dicembre 2020, quando scadranno le condizioni attuali. Il presidente Emmanuel Macron inizialmente ha ritardato la concessione fino alla conclusione dei negoziati tra l’azienda e i diversi sindacati. Ha esortato la Renault a non produrre in altri paesi quei modelli che già produceva in Francia e a mantenere lo sviluppo dell’auto elettrica e autonoma sul suolo francese.

Renault ha affermato che questa circostanza “contribuirà a finanziare i requisiti di liquidità del Gruppo nel contesto di una crisi senza precedenti”. Il piano di trasformazione del gruppo francese porterà a una struttura compatibile con il modello di business dell’Alleanza, presentato solo una settimana fa. Il modello prevede la distribuzione territoriale con i suoi partner Nissan e Mitsubishi per rafforzare la sua presenza in quei mercati in cui è più competitivo. Nel caso del marchio del rombo, Europa, Russia, Sud America e Nord Africa. Renault, Nissan e Mitsubishi condivideranno anche tecnologia e informazioni per evitare duplicazioni e quindi ridurre i costi.

