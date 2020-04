Renault: un nuovo SUV elettrico in arrivo?

Renault sarebbe a pochi mesi dalla presentazione di un nuovo SUV elettrico che si troverebbe appena sotto il Captur in termini di dimensioni. La sua uscita dovrebbe avvenire entro la fine di quest’anno 2020. Il SUV sarebbe dovuto essere svelato al Motor Show di Parigi che invece non si svolgerà, almeno nel modo in cui è stato pianificato, ma ciò non altera i piani che, nel caso della Renault , prevedevano il lancio di questo veicolo. Lo afferma il media francese L’Argus, che indica gli ultimi mesi del 2020 come il momento più propizio per la presentazione di questo modello.

Internamente noto come BCB, il nuovo SUV sarà situato appena sotto la Renault Captur in termini di dimensioni. Ciò non gli impedirà di offrire un’autonomia compresa tra 550 e 600 chilometri, sebbene la capacità della sua batteria sia ancora sconosciuta. E’ noto però che arriverà con diverse opzioni di batteria, oltre a diversi livelli di potenza. Il nuovo SUV elettrico di Renault dovrebbe partire dalla nuova piattaforma CMF-EV, che ha debuttato con il Renault Morphoz concept, un prototipo che è presentato online e non a Ginevra come inizialmente previsto a causa dell’epidemia di Coronavirus.

Questo nuovo piccolo SUV elettrico dovrebbe venire prodotto nelle strutture che il marchio automobilistico francese ha a Douai, in Francia, le stesse in cui prendono vita modelli come Espace , Scénic e Talisman. Le prime unità potrebbero essere lanciate sul mercato nella primavera del 2021. Un anno dopo Renault ha in mente di presentare un secondo SUV elettrico basato sulla stessa piattaforma, sebbene con dimensioni simili a quelle del Kadjar.

