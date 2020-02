Rendita come ponte alla pensione 5 anni prima, con 62 anni

In pensione con la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata cinque o dieci anni prima dall’età per la pensione di vecchiaia, analizziamo la domanda di un nostro lettore: Vorrei sapere se ho diritto alla R.I.T.A. in quanto ho 64 anni 21 anni di contributi e un fondo pensione bancario da oltre 10 anni, ringrazio in anticipo per la risposta, distinti saluti.

I presupposti per accedere alla Rendita (RITA)

La RITA è accessibile al ricorrere dei seguenti presupposti:

1° caso (erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 5 anni)

Cessazione del rapporto di lavoro

Non più di cinque anni alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia ( 62 anni per la RITA erogabile in data successiva al 1° gennaio 2019)

Requisito contributivo minimo di 20 anni

Sono necessari anche 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare (cfr. circolare Covip n. 888/2018).

Profilo fiscale e convenienza

Sotto il profilo fiscale la R.I.T.A. gode di un regime agevolato. La ritenuta da versare al fondo è pari al 15%, per ogni anno di partecipazione al fondo scatta una riduzione pari allo 0,30%, fino a toccare una aliquota piccola pari al 9%.

Vista sotto questi aspetti, la Rita va considerata come quell’originalità dalla molteplici potenzialità. Resta da dire che il suo limite è relativo all’utilizzo del fondo, ciò vuol dire che chi ha accumulato nel fondo un rilevante montante contributivo riceva un beneficio considerevole.

Conclusione

Lei si trova cinque anni prima dell’età pensionabile che è di 67 anni, quindi teoricamente potrebbe accedere alla RITA, le consiglio comunque di verificare e chiedere una simulazione dell’assegno contattando il fondo di previdenza complementare a cui ha aderito.

Se le può essere di aiuto ho formulato alcuni esempi di calcolo qui: Pensionamento con un anticipo di 5 o 10 anni

Spero di esserle stata d’aiuto.

