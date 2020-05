In Italia avere problemi di reni e di diuresi colpisce 1 persona su 4, il nostro corpo, che è formato da due terzi di acqua, dovrebbe avere una predisposizione a regolare i fluidi all’interno, quando non accade questo si può parlare di ritenzione idrica e non si va ad espellere regolarmente in bagno.

6 alimenti che favoriscono la diuresi

Questo problema può essere dato anche da fattori esterni, che possono essere stare in piedi per parecchio tempo, da farmaci, problemi di tiroide, problemi di reni e infezioni al fegato. La cosa principale e rivolgersi al proprio medico, anche se ci sono 6 alimenti che vi possono aiutare a pulire i reni e facilitarvi la diuresi, vediamo quali sono:

I mirtilli: ottimi antiossidanti, contengono vitamine A, C e E, facilitano la circolazione del sangue e proteggono i radicali liberi. Consigliato a chi fuma, il succo è un buon drenante e un buon disinfettante per le vie urinarie, in particolare a quelle maschili Il limone: consigliato la mattina appena svegli premuto in un bicchiere d’acqua e bevuto a stomaco vuoto, ottimo come difesa per virus e infezioni I carciofi: contengono la cinarina, ottima con le sue proprietà diuretiche e digestive, agisce in modo positivo sulla bile e favorisce la diuresi. Il carciofo ha anche altre ricchezze come manganese, ferro, zinco, calcio, magnesio e potassio L’ananas: insieme all’anguria è l’alimento più drenante, lo si trova anche in erboristeria, serve anche per i gonfiori, per la digestione e le infiammazioni Il pomodoro: diuretico esplosivo va bene crudo e cotto, ricco di minerali e in più calcio e fosforo, molto importante per prevenire invecchiamento, buono per la vista e per il cuore L’anguria: la regina degli alimenti ottima per la diuresi e che puliscono i reni, ma è stagionale e la si vede solo tre mesi all’anno, il 90% è costituito da acqua, chi non ha problemi di diabete ne può mangiare tanta, ricca di sali minerali, potassio, magnesio, sodio e ferro.

