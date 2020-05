Sempre più spesso si sente parlare di requisiti pensione minima, ma sappiamo di cosa in realtà si parla? Molti lettori pensano che con pensione minima si intenda la pensione spettanti con il minimo di contributi versati all’età di 67 anni, mentre in realtà si parla di integrazione alla pensione minima, per avere il diritto alla quale è necessario possedere determinati requisiti.

Requisiti pensione minima

I requisiti pensione richiesti per l’integrazione al trattamento minimo non sono i classici 67 anni con 20 anni di contributi. La pensione minima, infatti è un trattamento riconosciuto dall’INPS a chi con l’assegno pensionistico non raggiunge una cifra che permetta di vivere una vita dignitosa. L’INPS, quindi eroga una integrazione alla pensione percepita che permetta di arrivare al cosiddetto trattamento minimo che dal 1 gennaio 2020 ammonta a 515,07 euro mensili.

Ma quali sono i requisiti pensione minima per avere diritto all’integrazione? Si tratta di limiti di reddito ben precisi che sono:

Per persone non coniugate per avere diritto a fruire dell’integrazione al minimo piena è richiesto un reddito personale non superiore a 6695,91 euro l’anno, per integrazione parziale, invece, il reddito non deve superare i 13391,82 euro.

Per le persone coniugate, invece, se la pensione ha avuto decorrenza prima del 1994 i redditi coniugali non vengono considerati e si fa fede, quindi, a quelli per persone non coniugate. Se la pensione è stata erogata dopo il 1994 il diritto alla pensione minima è:

nessuno se i redditi personali, in ogni caso, superano i 13391 euro annui

integrazione totale se il reddito annuo personale sommato a quello del coniuge rimane al di sotto dei 20.087,73 euro

integrazione parziale per redditi propri sommati a quelli del coniuge al di sotto dei 26.783,64 euro.

I requisiti pensione minima, in ogni caso, non si basano sui contributi versati: l’importante è aver raggiunto i contributi minimi per avere diritto alla pensione ma se i contributi sono più alti dei 20 anni minimi richiesti, l’integrazione spetta lo stesso, basta rispettare i limiti di reddito.

In alternativa, in presenza dei requisiti pensione sociale, si potrà richiedere l’assegno sociale.

