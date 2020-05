Quali sono i requisiti pensione quota 41? La misura è dedicata esclusivamente ai lavoratori precoci, ovvero coloro che hanno versato almeno 12 mesi di contributi prima di compiere i 19 anni di età. Ma non basta appartenere alla categoria dei lavoratori precoci per poter accedere a questa forma di pensionamento. Vediamo per chi è possibile la pensione con 41 anni di contributi.

Requisiti pensione quota 41

Un nostro lettore ci chiede in ambito previdenziale: Buongiorno, vi volevo chiedere ma se raggiungo i 41 anni di contributi prima di aver usufruito di tutta la NASPI posso interromperla e fare domanda di pensione?

Come abbiamo anticipato in apertura, i requisiti pensione per la quota 41 non riguardano solo l’appartenenza alla categoria del lavoro precoce ma richiedono il rispetto di altri paletti e nello specifico la misura permette il pensionamento di:

Dipendenti disoccupati a causa di licenziamento (e non a causa naturale scadenza di contratto a termine) che hanno terminato da almeno 3 mesi di percepire la Naspi spettante

Dipendenti e autonomi che al momento della richiesta assistono da almeno 6 mesi un familiare convivente entro il primo grado (coniuge, figlio o genitore) con handicap grave ai sensi della legge 104 articolo 3 comma 3

Dipendenti e autonomi con invalidità accertata pari o superiore al 74%

Addetti ai lavori usuranti

Addetti alle mansioni gravose

Per conoscere tutte le novità in ambito previdenziale puoi consultare la nostra categoria Pensioni News.

Lei, quindi, nel caso specifico potrebbe rientrare con i requisiti di pensione quota 41 in qualità di lavoratore dipendente disoccupato. Per soddisfare, però tutti i requisiti richiesti per l’accesso dovrebbe fruire dell’intera Naspi spettante e attendere, poi, ulteriori 3 mesi.

Poco importa, in questo caso, se raggiunge i 41 anni di contributi richiesti per l’accesso prima del termine dell’indennità di disoccupazione poichè la misura richiede espressamente che sia stata fruita l’intera Naspi spettante e che l’indennità sia terminata da almeno 3 mesi.

Se dovesse interrompere la Naspi, quindi, prima del suo termine naturale si troverebbe ad avere si, i 41 anni di contributi, ma non sarebbe in possesso del requisiti richiesto alla categoria tutelata dei lavoratori disoccupati.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube