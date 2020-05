Requisiti pensione sociale, un tema che interessa per lo più coloro che non hanno versato moltissimi contributi, magari anche a causa di condizioni invalidanti, nella propria vita lavorativa e non son possesso dei requisiti pensione anticipata o di vecchiaia. La pensione sociale, di cui ha preso il posto dal 1 gennaio 1996 l’assegno sociale, prevede l’erogazione di un assegno per il 2020 di importo pari a 459,83 euro per 13 mensilità.

Requisiti pensione sociale

Si tratta di una prestazione a sostegno del reddito che viene erogata dall’INPS a coloro che sono in possesso dei requisiti pensione richiesti.

La prestazione assistenziale viene erogata al compimento dei 67 anni di età a tutti i cittadini che si trovano in condizioni economiche disagiate.

Per poter ricevere l’assegno sociale mensile, inoltre è richiesta la residenza effettiva in Italia in via continuativa da almeno 10 anni.

Ma quali sono i requisiti pensione sociale a livello economico? Come abbiamo anticipato sopra, l’erogazione avviene per cittadini che si trovano in disagio economiche e quindi i requisiti economici, per questo trattamento, sono fondamentali.

Per cittadini non coniugati il reddito limite per accedere all’assegno sociale è di 5977, 79 euro annui. Per i cittadini coniugati, invece, il limite di reddito, da considerare come quello personale cumulato a quello del coniuge, è di 11.908 euro l’anno.

L’assegno sociale, in ogni caso, viene erogato in maniera intera solo ai cittadini non coniugati che non hanno alcun reddito e ai cittadini coniugati che hanno reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale. Per tutti gli altri, invece, l’assegno sociale spetta in forma ridotta.

Assegno sociale e decadenza

L’assegno sociale, in ogni caso, decade nel caso che il titolare soggiorni all’estero per più di 30 giorni. Si tratta di una prestazione provvisoria e quindi è soggetta al possesso dei requisiti reddituali (e di residenza) che sono verificati di anno in anno.

La prestazione non è reversibile e, quindi, alla morte del titolare nulla spetta ai familiari superstiti.

