Revoca domanda pensione nel comparto scuola, è possibile?

I dipendenti del comparto scuola devono attenersi ad una normativa ben precisa del tutto diversa alle altre categorie di lavoratori per l’accesso alla pensione. Infatti, i dipendenti del comparto scuola, indipendentemente dal periodo in cui maturano i requisiti per le varie forme di pensionamento, possono accedere alla pensione in un solo giorno dell’anno: il 1° settembre. La domanda di cessazione dal servizio è legata ad una scadenza ben precisa dettata dal Miur e varia ogni anno. Come sappiamo, esistono varie forme pensionistiche che permettono l’accesso anticipato come “Opzione donna”, cosa succede se dopo aver fatto la domanda subentra qualche ripensamento? È possibile la revoca della domanda di pensionamento? Analizziamo cos’è possibile fare, rispondendo alla domanda posta da una nostra lettrice.

Revoca domanda di pensione nel comparto scuola

Gentile redazione

Sono una docente di scuola media.

Ho presentato domanda di pensione opzione donna 2020. Vi chiedo se la domanda può essere revocata

Grazie

Purtroppo, la risposta è negativa, non è possibile revocare la domanda di pensione “Opzione donna” per i dipendenti del comparto scuola. Una volta presentata domanda di cessazione del servizio è possibile la revoca nei termini stabiliti dal Miur per la presentazione, alla scadenza del termine nono è più possibile revocare la domanda.

