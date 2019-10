Ricerca attiva del lavoro: come orientarsi nella ricerca e dove trovare informazioni

Si dice che cercare lavoro è anche esso stesso un lavoro, ma con alcune differenze: è gratis, è stressante, non dà risultati certi. Ma è una cosa indispensabile per chiunque non è occupato o ha voglia di cambiare occupazione. Vediamo come ci si orienta nella ricerca di un lavoro e dove è possibile trovare le informazioni necessarie.

Come orientarsi nella ricerca

Cercare lavoro non significa solamente spedire il curriculum, affrontare dei colloqui e accontentarci di un qualsiasi lavoro, ma è creare un organizzato e sistematico piano di ricerca attiva.

Per far sì che non si perda tempo e che si ottengano risultati concreti, nella ricerca bisogna avere le idee chiare sul lavoro che vogliamo svolgere.

In questo caso, l’autoanalisi, spesso sottovalutata, è indispensabile per affrontare efficacemente la ricerca. Inoltre, nei centri per l’impiego, potremmo contattare un consulente di orientamento che ci aiuterà a capire come trasferire le nostre competenze e conoscenze nel mondo del lavoro.

In seguito, dopo che abbiamo capito che lavoro vogliamo fare, non resta che cercare il settore in cui si vuole lavorare.

Dove trovare informazioni

Possiamo cercare le informazioni in 3 modi:

Consultando siti web di guide di settore che raccolgono utili informazioni su aziende nazionali.

Tra le principali abbiamo:

Informandoci presso enti, associazioni, organizzazioni di categoria, agenzie del lavoro (rete formale)

Centri per l’impiego

Camera di Commercio

Ordini professionali

Associazioni di categoria

Agenzie di somministrazione lavoro

Società di consulenza e selezione del personale

Centri di formazione professionale

Università

Ovviamente, l’elenco non è esaustivo. Però, grazie ad internet, possiamo cercare altre informazioni utili per la nostra ricerca.

Il passaparola (rete informale)

L’obiettivo del passaparola e far sì che la “chiacchierata” si trasformi in un nominativo da contattare. Fanno parte della rete dei contatti: i parenti, gli amici, i conoscenti, i professionisti a cui ci rivolgiamo, gli amici degli amici.

Per chiarire, non si tratta di chiedere una raccomandazione, ma di conoscere il nome di un contatto e chiamare noi stessi per un eventuale colloquio.

Infine, è utile creare una scheda dove registrare tutte le informazioni acquisite per ricostruire la ricerca effettuata. Questa scheda potrà contenere, per esempio: data, tipo di annuncio, riferimenti azienda, cosa ho inviato, contatti, note.

Conclusioni

Per riassumere. Lo scopo della ricerca attiva del lavoro e della scheda dei contatti è raccogliere più informazioni possibili sulla nostra professione, sul profilo richiesto e sulle aziende più adatte dove lavorare, per lasciare un curriculum e sperare in un colloquio informativo.

