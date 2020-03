Ricetta elettronica dal medico: come ottenerla su Whatsapp

E’ tempo di quarantena e di incombenza Coronavirus, pertanto anche evitare assembramenti dal medico è indispensabile. Ecco che, dunque, occorrerà ottenere la ricetta elettronica dal proprio medico.

Ricetta elettronica su Whatsapp: la nuova frontiera della quarantena

Dunque, onde evitare di recarsi dal medico per piccole problematiche o per farsi prescrivere medicine di qualsivoglia tipo, sarà utile e necessario ottenere la ricetta elettronica. Sarà possibile farsi mandare il numero della ricetta via whatsapp dal proprio medico, in modo da poterla esibire al farmacista, come una comune ricetta di carta, con la quale ritirare le medicine o i farmaci. E’ stata già introdotta nel 2011 la ricetta elettronica, quindi nulla di innovativo, ma decisamente indispensabile per abbattere le limitazioni della quarantena contro il Coronavirus.

Come ottenere la ricetta elettronica?

Sarà necessario contattare il proprio medico curante via whatsapp, o via sms per coloro che non dovessero possedere il sistema di messaggistica. Otterrete così il codice di identificazione univoco (numero di ricetta elettronica), chiedendolo al vostro medico, venendovi assegnato dal SAC (Sistema di Accoglienza Centrale Tessera Sanitaria). Una volta esibito al farmacista, potrà accedere al sistema e recuperare i dati della prescrizione attraverso NRE e codice fiscale dell’assistito. Un sistema rapido e moderno per ovviare agli assembramenti e alle lunghe attese dal medico generico, ma che potrà permettervi di ottenere la prescrizione per i vostri farmaci e le medicine che vi dovessero necessitare.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube