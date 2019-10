Ricezione Iliad dà problemi: vi diciamo cosa fare

Da qualche giorno Iliad dà problemi con la ricezione delle chiamate, gli utenti risultano irrangiungibili e non si riescono a ricevere le telefonate, cerchiamo di capire cosa sta succedendo e come risolverlo. Anche se l’utente in questione è in linea regolarmente, risponde la segreteria telefonica e non riescono a ricevere la telefonata.

Ma il gestore Iliad che cosa dice ai suoi utenti

A essere colpite sono le città del nord e Napoli, e anche se Iliad continua nel suo essere vago e non riuscire a rispondere a tutte le lamentele che arrivano, per ora la risposta è un boh e che la situazione è sotto controllo, dichiarano che il guasto c’è e riguarda una piccolissima parte di utenti.

Per gli utenti Iliad che scrivono su Twitter, le risposte alle loro lamentele sono sempre le stesse, stiamo lavorando per voi. Poi c’è qualcuno che in incognito, per via informale suggerisce un consiglio per provare ad eliminare il problema che consiste di andare nelle impostazioni dello smartphone, e una volta impostata la linea 2G, lo si riavvia. Riaccendendo il telefono il guasto dovrebbe essere sparito. Alcuni hanno affermato che dopo fatto questa operazione tutto è tornato normale, altri dicono che sono tornati alla normalità passando semplicemente in 3G.

In tutto questo Iliad si scusa con tutti gli utenti e afferma di trovarsi per la prima volta in un problema del genere. Dichiara che i tecnici sono già al lavoro e dicono agli utenti di stare tranquilli senza però riuscire a fare previsioni di quando la situazione tornerà alla normalità.

