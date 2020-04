Richiamata pasta fresca venduta nei supermercati Eurospin

In un periodo di emergenza da Coronavirus dobbiamo fare molta attenzione quando si va a fare la spesa, ci possono essere degli errori fatti da chi mette la merce negli scaffali, dai produttori e anche da noi che entrando in pochi alla volta, avendo la mascherina, i guanti e la fretta di tornare a casa, possiamo commettere degli errori.

Richiamata pasta fresca Tre Mulini venduta da Eurospin: ecco i lotti

Il Ministero della Salute ci comunica questa allerta che riguarda un qualcosa immancabile sulla tavola degli italiani, la pasta. Stiamo parlando della pasta fresca Tre Mulini venduta nei supermercati Eurospin, il problema è che all’interno ci siano tracce di soia non segnalati in etichetta.

La pasta in generale è l’alimento più consumato in Italia e in questo momento particolare, e per questo richiede molta attenzione quando la si va a comprare. Il prodotto in oggetto dell’allerta è la pasta fresca di semola di grano duro Tre Mulini e venduta nei supermercati Eurospin, i lotti in questione sono tre, ecco quali:

Fusilli di pasta fresca, il numero di lotto è 200215, con la data di scadenza del 15 maggio 2020, la confezione è quella da 500 grammi Orecchiette di pasta fresca, il numero di lotto è 200213, con data di scadenza del 13 maggio 2020, la confezione è quella da 500 grammi Strozzapreti di pasta fresca, i numeri di lotto sono 200213 e 200214, con la data di scadenza del 13 e 14 maggio 2020, le confezioni sono quelle da 500 grammi

Per tutti quelli che hanno acquistato questo prodotto e se i lotti dovessero corrispondere, attenzione a non consumarli per chi è allergico. Al suo interno ci sono tracce di soia non dichiarate in etichetta.

Per chi ne fosse in possesso può riportarle al punto vendita dove sono state acquistate e farsele sostituire o farsi rimborsare. Visto i tempi, se è prevista la consegna a domicilio, potete anche richiedere il ritiro a domicilio.

