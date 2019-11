Richiamata uvetta sultanina di Eurospin: ocratossina oltre i limiti

Ogni giorno ormai ci si imbatte nelle allerte alimentari e il Ministero della Salute ha diffuso tramite il proprio sito il richiamo dal mercato dell’uvetta sultanina Mister Sibamba prodotta da Spinservice prodotta nello stabilimento in Turchia venduta nei supermercati Eurospin.

Caratteristiche e lotto dell’uva sultanina oggetto del richiamo

Il motivo di questo richiamo dal mercato dell’uvetta sultanina è che al momento delle analisi sono stati riscontrati livelli di ocratossina A oltre i limiti di legge consentita. Il lotto in questione è il numero 450020556-14-1182 con scadenza 30/03/2021 venduta in confezioni da 250 grammi nei discount Eurospin.

L’ocratossina A è una micotossina molto diffusa in natura, si formano durante la crescita delle colture, sono segnalate come contaminanti degli alimenti dalle autorità. Già in passato ci sono stati ritiri di prodotti che avevano questo tipo di problema, ad esempio un mix di bacche a marchio Wellness, un tipo di caffè arabica Bio della Corsini e ai bastoncini con crusca a marchio Conad.

Si raccomanda i signori consumatori di fare molta attenzione a non far ingerire questi prodotti a bambini, a persone anziane con patologie e a donne incinte. Verificate se siete in possesso di questo prodotto e non consumatelo, riportatelo dove lo avete acquistato e vi sarà sostituito con un prodotto non in allerta o se preferite fatevi rimborsare dell’intero importo pagato, non necessita di scontrino fiscale che attesta l’acquisto.

Allerta farina di grano tenero tipo 00 bio: allergene non dichiarato

