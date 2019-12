Richiamati bastoncini dei supermercati Metro: possibile presenza di pezzi metallici

Ancora una volta bisogna fare attenzione a non addentrarci in allerte che possono essere di farmaci o alimentari. Questa volta parliamo di un’allerta alimentare abbastanza comune che in parte interessa i bambini anche i più piccoli. I supermercati Metro richiamano i bastoncini di pesce surgelati della Ocean Blue, per una possibile presenza e abbastanza grave del prodotto, ci può capitare di trovare un corpo estraneo di natura metallica.

Andiamo a vedere caratteristiche del prodotto in allerta e il suo lotto

I punti Metro hanno richiamato il prodotto bastoncini di merluzzo surgelati della Ocean Blue, la scatola interessata dell’allerta è quella da 900 grammi contenente 30 bastoncini, il numero di lotto è L9032F90 e la scadenza è il 31 agosto 2020.

I bastoncini sono stati prodotti in Polonia dalla ditta Frosta, il marchio di identificazione è PL04611803WE. I consumatori che fossero in possesso del prodotto in allerta sono pregati vivamente di non consumarli, potrebbe essere davvero pericoloso per la salute mangiarli.

Pertanto nel caso siete in possesso di tale prodotto lo potete riportare tranquillamente nel punto dove lo avete comprato, vi sarà cambiato con un altro prodotto o potete chiedere tranquillamente il rimborso dell’importo che avete pagato, non necessita dello scontrino fiscale che attesta l’acquisto del prodotto in allerta.

