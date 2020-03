In questi giorni di emergenza Coronavirus è tragico per tutti i consumatori uscire di casa ed è difficoltoso fare la spesa. Una volta che si va al supermercato ci sono le file da fare per entrare, la mascherina, i guanti, lo stress. Dobbiamo cercare di fare attenzione a quello che troviamo negli scaffali e se lo troviamo, e quindi la nostra attenzione deve essere massima, le allerte alimentari sono in agguato.

Richiamati filetti di aringa sciocca per presenza Listeria: ecco i lotti

Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito altri sette lotti di un prodotto già richiamato tempo fa, stiamo parlando dell’ aringa sciocca a marchio Borgo del Gusto e Friultrota per presenza di Listeria.

Le confezioni in oggetto e sotto accusa dal richiamo sono vendute in confezioni da 150 grammi e 2 chili, le scadenze vanno dal 13 aprile 2020 al 15 maggio 2020, ricapitoliamo sia i lotti già oggetto del richiamo e i lotti nuovi richiamati:

500121 500122 500100 500103 500110 500115 500120

I filetti di aringa sono stati prodotti da Friultrota di Pighin, nello stabilimento di Udine. Si prega i signori consumatori di controllare se per caso sono in possesso di questo prodotto e confrontarne i lotti.

Nel caso ne siete in possesso la raccomandazione è quella di non consumarlo e se vi è possibile ora di restituirlo al punto vendita dove lo avete acquistato per farvelo cambiare o farvi rimborsare.

Capiamo l’emergenza attuale e le difficoltà che potreste incontrare a restituirlo, in questo caso conservatelo e appena l’emergenza finirà, lo riporterete dove lo avete acquistato.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube