Richiamati grissini Bio venduti da Auchan e Simply: presenza allergeni

Anche oggi abbiamo a che fare con un’allerta e che diventa ancora più pericolosa quando abbiamo a che fare che fare con i soggetti allergici. Per la tutela e la salute del consumatore sono stati richiamati dei grissini Bio con zenzero e lime prodotte da Bio’s Merenderia venduti nei supermercati Auchan e Simply Market.

Caratteristiche e lotto dei grissini oggetti del richiamo

L’allerta è di quelle gravi, c’è la possibile presenza di senape del prodotto non dichiarato in etichetta, e precisamente: Grissini con zenzero e lime bio, le confezioni sono quelle da 150 grammi, il numero di lotto è L36 19 e la scadenza è del 2 giugno 2020. L’articolo in oggetto è prodotto da Bio’s Merenderia srl, nello stabilimento a Cervia e commercializzato da A&D spa.

Si raccomanda I signori consumatori di fare molta attenzione a non usare il prodotto in oggetto con il numero di lotto segnalato, sia chiaro che per chi non è allergico può tranquillamente consumare il prodotto senza nessun problema. Per i soggetti allergici che si trovano in possesso del prodotto invece, devono fare attenzione e controllare se sono in possesso dell’articolo in allerta. Basta riportarlo al punto vendita dove è stato acquistato, gli sarà cambiato e gli sarà restituito lo stesso importo pagato, non necessita di scontrino che attesta l’acquisto.

Allerta alimentari e ritiro farmaci: yogurt, bresaola, gorgonzola, cozze, prodotti da forno, cotechino, Aciclin, uvetta, Ranitidina Zentiva

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube