Richiamati prodotti da forno biologici: allergeni non dichiarati

Come ogni giorno si esce per fare la spesa, ma negli ultimi periodi bisogna fare molta attenzione e cercare di stare sempre informato. Il prodotto in allerta di oggi sono dei prodotti biologici che sono stati ritirati dalla vendita per presenza di allergeni non dichiarati, quindi pericolosi per chi soffre di allergie.

Caratteristiche e lotti dei prodotti da forno biologici in questione

Il Ministero della Salute ha pubblicato sul suo sito un avviso che interessa ben sette lotti di prodotti biologici da forno, sono stati ritirati subito dalla vendita di supermercati e negozi, la mancanza è grave, nell’etichetta non sono dichiarati sostanze allergene, andiamo a vedere esattamente quali sono i prodotti in oggetto:

Treccine alla pizzaiola bio, il numero di lotto 3819, la confezione è quella da 150 grammi con scadenza 16 giungo 2020

Treccine alla pizzaiola bio, il numero di lotto 3719, con scadenza 09 giugno 2020

Sfogliatine lupino e rosmarino bio, numero di lotto 3619, la confezione è quella da 200 grammi con scadenza 02 luglio 2020

Rustici cocco bio, il numero di lotto 37/19, confezione da 200 grammi con scadenza 09 luglio 2020

Schiacciatina sesamo bio, il numero di lotto 3719, confezione da 25 grammi con scadenza 09 giugno 2020

Crackers integrali alla spirulina bio, il numero di lotto 3619, confezione da 200 grammi con scadenza 02 luglio 2020

Bocconcini sesamo bio, il numero di lotto 3819, confezione da 200 grammi con scadenza 16 luglio 2020

Il motivo del richiamo è dato dalla presenza di senape all’interno del prodotto e non dichiarato in etichetta, chi non è allergico può tranquillqmente consumare il prodotto.

Per chi è allergico ed è in possesso del prodotto, si raccomanda non solo di non consumarlo, ma di riportarlo dove lo ha acquistato.

Gli sarà sostituito con un prodotto buono o sarà rimborsato dell’intero importo pagato, non necessita dello scontrino che attesti l’acquisto.

