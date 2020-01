Richiamato burro di arachidi per presenza aflatossine

Bisogna sempre tenere gli occhi aperti e fare molta attenzione quando si esce la mattina per fare la spesa. Fate attenzione, c’è un richiamo del burro di arachidi Clearspring che è stato richiamato per un alta presenza di aflatossine, molto pericolose per la salute del consumatore.

Andiamo a vedere le caratteristiche del prodotto in allerta: ecco il lotto

Il prodotto in allerta che è stato richiamato dal mercato è precisamente il burro di arachidi croccante biologico a marchio Clearspring e prodotto negli stabilimenti di Londra ma è commercializzato anche in Italia dalla Mediterranea srl, è venduto in vasetti di vetro da 350 grammi, il numero di lotto è E193894, e la data di scadenza è il 30 novembre 2022.

Il Ministero della Salute che stabilisce il ritiro del prodotto, raccomanda a tutti i consumatori di verificare se per caso ne fossero in possesso. Nel caso ne siete in possesso, fate molta attenzione a non consumarlo, potrebbe crearvi seri problemi di salute.

Prendete il vasetto e riportatelo dove lo avete comprato, potete chiedere il cambio del prodotto in oggetto con un altro prodotto in allerta o chiedere il rimborso dell’intera cifra pagata, non necessita di scontrino fiscale come prova dell’acquisto.

