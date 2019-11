Richiamo acqua di Nepi: presenza di batteri coliformi, ecco il lotto

Ancora una volta stiamo qui a parlare di un’allerta che riguarda un alimento, precisamente l’acqua di Nepi effervescente naturale in bottiglie di vetro, usata principalmente dai ristoratori richiamata per presenza di batteri coliformi, l’avviso è stato pubblicato dal Ministero della Salute.

Andiamo a vedere quali sono le caratteristiche esatte relative al prodotto in offerta e il suo lotto

Il prodotto interessato dell’allerta è l’acqua Nepi effervescente naturale in bottiglie di vetro a rendere da un litro, imbottigliata da Acqua di Nepi SPA in provincia di Viterbo, il suo numero di lotto è N9183A e la sua data di scadenza è 01-07-2021.

Si raccomanda i signori consumatori di fare attenzione e di non consumare il prodotto interessato in quanto l’allerta emanata è per un motivo abbastanza grave, presenza di batteri coliformi.

I coliformi sono un gruppo di batteri appartenenti alla famiglia delle Enterobacteriaceae, ed essendo presenti nelle feci umane in elevate concentrazioni, sono considerate organismi indicatori d’inquinqmento ed hanno assunto un importante ruolo come marcatori microbiologici per definire la qualità degli ambienti idrici, sia per quelli superficiali sia per quelli profondi.

Poiché il gruppo dei coliformi contiene numerose specie ampiamente diffuse nell’ambiente, il sottogruppo dei coliformi fecali ha assunto un significato più specifico di contaminazione di origine fecale.

Ribadiamo la pericolosità di consumare questo tipo di acqua, controllate nel caso ne siete in possesso in casa e mi raccomando ai ristoratori di non usarla, riportatela dove è stata acquistata e fatevela sostituire oppure fatevi rimborsare della cifra pagata, non necessita di fattura o ricevuta fiscale che ne attesti l’acquisto.

