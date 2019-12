Richiamo capsule da caffè: rischio frammenti di plastica

Negli ultimi tempi si sta parlando molto di allerte riguardanti delle capsule per il caffè difettose, il richiamo di oggi riguarda la CO.IND, capsule compatibili con le macchine Nescafe e Dolce Gusto a marchio Meseta, il problema è l’erogazione di frammenti di plastica.

Andiamo a vedere le caratteristiche e i lotti delle capsule difettose

Il richiamo va a colpire migliaia di famiglie in quanto è un tipo di capsula abbastanza comune e usata, le capsule sono quelle compatibili della CO.IND che vengono usate nelle macchine Nescafe e Dolce Gusto. Il problema potrebbe essere un difetto di fabbricazione; al momento dell’erogazione si potrebbe staccare un pezzo di plastica che andrebbe a finire nella tazzina, se viene ingerita potrebbe causare problemi seri alla salute.

I due lotti individuati dell’allerta sono i numeri L 19178 e L 19208, EAN 80017301633487, prodotti nello stabilimento di Castelmaggiore Bologna.

Si consiglia, come è stato fatto per le altre allerte, di controllare bene se per caso avete queste capsule a casa e nel caso ne siete in possesso non dovete fare altro che riportarle al centro dove le avete comprate. Vi saranno cambiate con altri prodotti o vi sarà restituita l’intera cifra che le avete pagate.

Si raccomanda ai signori consumatori assolutamente di non sottovalutare il problema e di fare molta attenzione a non consumare queste capsule, ingerire un pezzo di plastica potrebbe risultare davvero pericoloso per la vostra salute.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube