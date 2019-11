Richiamo Carrefour: bresaola per allergeni non dichiarati, ecco il lotto

Ancora un richiamo, ancora un’allerta, e parliamo ancora di un prodotto importante, Carrefour richiama la bresaola di tacchino a marchio Rigamonti, il motivo è la presenza di allergeni non dichiarati in etichetta, mancanza che può rilevarsi determinante per la salute per chi è allergico.

Vediamo le caratteristiche della bresaola in oggetto e il suo lotto

La salute e la tutela del consumatore viene prima di tutto, e ancora di più quando entrano in gioco i soggetti allergici, non è uno scherzo. La stessa Carrefour ha voluto diffondere il richiamo del prodotto in oggetto, la bresaola di tacchino a marchio Rigamonti, la presenza di latte presente nel prodotto ma non dichiarato in etichetta, potrebbe creare seri problemi di salute a chi è allergico.

Il prodotto oggetto del richiamo è venduto in vaschette da 90 grammi, il numero di lotto è 719470311, la scadenza è il 3 febbraio 2020. La bresaola in oggetto è prodotta nello stabilimento di Sondrio.

Questo prodotto in allerta può generare problemi solo per chi soffre di intolleranze al lattosio, chi non lo è lo può consumare con tranquillità. Per chi è in possesso del prodotto ed è affetto da allergie, può riportare il prodotto al punto vendita dove è stato acquistato. Se lo può far cambiare con un altro prodotto o chiedere il rimborso dell’intera cifra, non necessita di scontrino.

