Richiamo scopa elettrica venduta nei supermercati Carrefour: non usatela

Fate attenzione a chi ha comprato una scopa elettrica ricaricabile nei supermercati Carrefour, sono a rischio esplosione batteria, non usatela.

Andiamo a vedere le caratteristiche del prodotto di cui stiamo parlando

La catena dei supermercati Carrefour è stata costretta a richiamare tutte le scope elettriche ricaricabili a marchio KLINDO per un difetto della batteria, potrebbe scoppiare.

La scopa elettrica oggetto del richiamo è la versione a marchio KLINDO, KVCM222P-18, EAN 3615005680415.

La raccomandazione che si fa a tutti i consumatori che abbiano acquistato questo prodotto e di non usarlo e di non mettere assolutamente a ricaricare la batteria, potrebbe essere davvero molto pericoloso, potrebbe scoppiare e arrecare danno a persone e a cose.

L’azienda produttrice della scopa elettrica ricaricabile ha potuto individuare il problema in un autocontrollo che di solito si fanno per controllare il prodotto, e il difetto è stato individuato nel momento in cui si va a mettere in ricarica la batteria.

La raccomandazione di Carrefour ai consumatori è quella di staccare la scopa e la relativa batteria dalla corrente e riportarla dove è stata acquistata, può essere cambiata con altro prodotto o si può essere rimborsati dello stesso importo che è stata pagata.

Per ulteriori informazioni si può contattare il Servizio Clienti Carrefour al numero 800650650 o al numero 02-21079072.

L’azienda in una nota si scusa con tutti i clienti che hanno comprato la scopa e il disservizio arrecatogli, e pertanto chiede collaborazione in modo che si risolvano i problemi.

