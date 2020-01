Richiamo uova Conad e Amadori: rischio contaminazione biologica

C’è un’allerta molto importante in giro, stiamo parlando delle uova vendute con marchi importanti come Amadori e Conad, per cui la stessa Amadori ha chiuso il rapporto con l’allevamento che ha causato l’allerta.

Andiamo a vedere le caratteristiche del prodotto e il lotto in questione

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro immediato delle uova biologiche per un rischio grave e possibile di contaminazione microbiologica. Sul sito del Ministero c’è chiarezza sull’accaduto, le uova in oggetto dell’allerta sono quelle prodotte dall’azienda “OliveroClaudio” nello stabilimento di Cuneo, e vendute con i marchi Verso Natura Conad, Amadori e Cascina Italia.

Esattamente il richiamo del prodotto riguarda le confezioni da 4 uova, il numero di lotto è 5528139926 con la data di scadenza 8 febbraio 2020.

Viene consigliato ai consumatori di non usare il prodotto in questione, può essere pericoloso per la salute, si possono portare tranquillamente al punto vendita dove sono stati acquistati per farseli cambiare o chiedere il totale rimborso della cifra pagata, non necessita di scontrino fiscale che ne attesta l’acquisto.

Intanto Amadori, tramite un comunicato fa sapere a tutti di aver sospeso ogni tipo di rapporto commerciale con l’allevamento che gli ha causato questo problema, interrompendo la fornitura delle uova e di ogni altra cosa da questa azienda.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube