Riforma pensione, aumentano le difficoltà dopo l’accordo raggiunto a Bruxelles, la criticità innescata sul sistema pensionistico italiano, specialmente su Quota 100, non piace all’Unione Europa. Adesso l’Italia ritorna sotto i riflettori dell’UE, il plan di 750 miliardi tra sussidi e prestiti ai Paesi dell’Unione obbliga il Governo italiano a compiere spese valutando bene i conti. Da Roma arriva un messaggio diretto, abbandonare immediatamente la strada di misure pensionistiche che hanno portato a Quota 100 e riprendere la strada della riforma Fornero.

Riforma pensione: stretta sulle pensioni

Più volte nel vertice dell’Unione Europa tenutosi a Bruxelles, l’Italia è stata bacchettata dai paesi frugali in riferimento alle pensioni anticipate. L’avvertimento è stato chiaro, bisogna abbandonare quota 100 e ritornare alla riforma Fornero e seguire la strada iniziata da Elsa Fornero.

Il Governo deve mantenere un flusso costante e senza troppi sobbalzi degli aiuti comunitari, il Governo deve evitare di inciappare nello scalone della Quota 100 che si prospetta a fine 2021.

Trovi nella nostra rubrica pensioni news tutte le misure attualmente in vigore

Martedì primo incontro con tavolo tecnico

Martedì prossimo ci sarà il primo incontro tra sindacati e la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo con la commissone tecnica per un primo confronto sulla riforma pensioni. A rischio non solo quota 100 ma anche la proroga per Ape Sociale e Opzione donna, sotto la lente di ingrandimento anche l’anticipo per i lavoratori precoci e il blocco dell’aspettativa di vita fino al 2026 sulla pensione anticipata che prevede il pensionamento con 42 e 10 mesi di contributi (uomini) e 41 e 10 mesi (donna).

Considerazioni

La situazione non si prospetta delle migliori e lo scotto da pagare finisce sempre sulle pensioni. Gli aiuti europei devono avere sempre un ritorno che non è mai chiaro e limpido, ma naviga in acque chete. Il sistema previdenziale italiano è molto complesso fatto da tante leggi e riforme e la disoccupazione ha un indice molto alto, per non parlare del continuo afflusso di migranti. Persone che sperano di trovare lavoro in un’Italia troppo provata e impoverita dal susseguirsi di Governi che non tutelano i lavoratori e i pensionati. La legge Fornero ha dato vita agli esodati, cosa succederà adesso, cosa devono aspettarsi i futuri pensionati per compiacere all’Unione Europa?

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube