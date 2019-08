Riforma pensione nel 2020 cambierà tutto, la Quota 100 sarà sospesa?

Pensionamento con Quota 100, il caos politico degli ultimi giorni e le ultime indiscrezioni pervenute dalla possibile coalizione del Movimento 5 stelle e del Partito democratico, mandano in panico molti lavoratori che nel 2020 e 2021 maturavano i requisiti per accedere. Un lettore ci scrive tramite WhatsApp: Salve, a gennaio 2020 compirò 62 anni con 39 anni circa di contributi per cui a maggio del 2020 dovrei essere in pensione. Potrebbe esserci il pericolo che la quota 100 venga sospesa per il 2020 e 2021? Grazie. Saluti

Riforma pensione: Governo con M5s e Pd

Le ultime indiscrezioni sulla possibile Riforma pensione, non fa ben sperare su Quota 100, si parla di un possibile ridimensionamento della misura bloccando la misura sperimentale ad un anno. Se così fosse la misura dal 2020 non dovrebbe essere accessibile. Queste sono solo indiscrezioni sulla possibile intesa tra M5s e Pd.

Queste sono solo indiscrezioni che girano, non è stato deciso ancora niente e bisogna attendere gli eventi politici.

Riflessioni

Mi sento di dire che la situazione politica è assurda ed è assurdo quello che sta succedendo. Non si dovrebbe nemmeno pensare di toccare una misura pensionistica diventata legge che ha permesso a molti di anticipare il pensionamento. Una misura sperimentale in atto per tre anni dovrebbe restare in vigore per tre anni. Paragono questa situazione al gioco delle tre campanelle; questo gioco, tramite l’applicazione di trucchi di prestigio e inganni, è frequentemente utilizzato per truffare i giocatori, in questo gioco politico i truffati sono gli italiani che hanno creduto e sperato in un Governo equo.

Al momento non è possibile fornire indicazioni su cosa succederà alla pensione Quota 100, dopo queste ultime notizie, si attendono le sorti del Governo.

