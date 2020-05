Sulla riforma pensione quota 100 e il taglio delle pensioni statali superiori a 1.500 euro, si è aperto un vero polverone, che ha generato il panico generale nei pensionati. Il taglio delle pensioni statali superiori a 1.500 euro, riportato da alcune testate non è nient’altro che una bufala, che ha avuto il suo effetto creando agitazione e malcontento in tutti i dipendenti del pubblico impiego. Vediamo le ultime indiscrezioni sulle pensioni news che saranno messe in atto nel 2021.

Riforma pensione Quota 100 e taglio delle pensioni: una proposta non accettata

Il tutto è stato scatenato dalla proposta del sindaco di Fara Sabina, che non è stata mai presa in considerazione dal Governo.

La stessa dichiarazione del presidente dell’Inps, che ha affermato che i soldi per le pensioni erano finiti, non era una bufala, ma è stata ritrattata subito dopo.

Al momento, non c’è nessuna riforma pensione quota 100 concreta o con riduzione delle pensioni esistenti. Qualcuno aveva palesato la possibilità dell’aumento dei contributi della pensione anticipata che attualmente sono 42 e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne. Penso che un aumento sia alquanto improbabile.

La nuova riforma pensione quota 100, come più volte accennato prevede la possibilità di proroga dell’Ape sociale e l’Opzione donna anche per il 2021.

La pensione quota 100 attualmente è in discussione, termina il suo esercizio sperimentale nel 2021 e sicuramente verrà sostituita con una nuova misura pensionistica.

Tante le ipotesi allo studio: si pensa ad una pensione contributiva che non piace ai sindacati e preoccupa i lavoratori, alla quota 102 con il solo innalzamento dell’età anagrafica a 64 anni invece di 62 anni, ma calcolata come una normale pensione con il sistema misto (retributivo + contributivo).

La confusione nasce anche da tutte le informazioni che circolano e dalla dichiarazione degli stessi politici, come quella del presidente dell’Inps, che ha gettato nel panico i pensionati.

