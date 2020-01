Riforma pensioni: 60 e 30 anni di contributi o 60 anni con quello maturato

Dopo la pubblicazione del nostro articolo sulla volontà dei cittadini di una pensione equa con un requisito anagrafico di 60 anni e 30 anni di contributi, molti lettori hanno espresso il loro parere. Il Governo ha ipotizzato una Quota 102 con un innalzamento della età anagrafica a 64 anni di età e 38 anni di contributi, la maggior parte dei cittadini trova questa misura ingiusta. La soluzione pensionistica migliore per tutti, vede una misura con 60 anni di età e 30 anni di contributi senza penalizzazioni e paletti.

In base a tutte i commenti pervenuti tramite la nostra pagina di facebook e la nostra mail, abbiamo formulato una report che vede na situazione farevole alla pensione con 60 anni di età e 30 anni di contributi con il 41% e pensione con 60 anni di età e contributi effettivi maturati senza paletti e limiti con il 32%.

Ringraziamo tutti coloro che ci hanno scritto ed espresso la loro volontà.

Sondaggio riforma pensioni

Il sondaggio da me redatto, evidenzia che i lavoratori vogliono una pensione più equa che soddisfi le esigenze di tutti senza troppi paletti che rendono l’accesso impossibile. Questo sondaggio denota la volontà dei lavoratori di voler essere ascoltati, le riforme sono giuste e nella crisi attuale tutto è difficile, ma bisogna tener presente che la pensione è un diritto sancito dalla Costituzione Italiana, le leggi devono regolare tale misura rendendola accessibile ai lavoratori.

Il sondaggio

Pensione a 60 anni e 35 anni di contributi: 12%

Pensione a 62 anni di età e 34 anni di contributi: 4%

Pensione a 60 e 30 anni di contributi: 41%

Pensione a 60 anni in base ai contributi versati: 32%

Pensione a 62 anni senza limiti: 5%

Pensione Quota 100 (62 + 38): 6%

La voce dei lavoratori

Vi proponiamo alcune delle lettere arrivate in redazione e dei commenti da Facebook:

R.R. 60anni e30/35 di contributi il modo giusto per finire la vita e godersela

F.M. Io sono per 35 anni di contributi e 60 anni di età

A.F. 62 anni e 32 33 34 anni di contributi, ma massimo 63 anni di fronte allo spettro dei 67anni anticamera di vecchiaia, sarebbe comunque un ottimo risultato.

M.P.G. In pensione a 60 anni tutti a prescindere dai contributi, basta far partire i giovani, non c è più il ricircolo del lavoro perché di va troppo tardi in pensione, una volta si stava peggio ma almeno non si moriva lavorando.

F.F. Approvo andare in pensione a 60 anni e senza penalizzazione perché a noi sessantenni ci hanno sfruttato anche troppo combattiamo come fanno in FRANCIA

Non se ne può più i nostri genitori e noi abbiamo diritto ad avere ciò che ci spetta e soprattutto a un po’ di riposo, ma non a 70 anni come volete fare voi io penso sia giustissimo 60 con 30 di contributi o 62 senza limite di contributi ognuno avrà ciò che gli spetta in base agli anni lavorati, aiutate i lavoratori ad avere dignità.

T.S. Sono d’accordissimo con i 60 anni di età….l’unico handicap io parlo x me personalmente …che io a 60 anni ho 38 anni di contributi se fate un conteggio dei 30 anni di contributi io ci smenerei 8 anni di lavoro….invece penso che una persona possa andare in pensione a 60 anni conteggiando i contributi che ha maturato…sarebbe la cosa più giusta sarebbe una scelta del lavoratore e si creerebbero anche più posti di lavoro….nn ci ammazzate a lavorare fino alla morte che lavorare in fabbrica è usurante qualsiasi lavoro si svolga!!

G.G. Si sono pienamente d’accordo su 60 anni e 30 di contributi senza penalizzazione.. Uno ha diritto a godersi la pensione fino a che ha un po’ di forza.

L.B. Anch’io sono d’accordo x i 60 e 30 di contributi.massimo a 62 anni. Anch’io come tanti ho cominciato a 15 anni poi tra lavoro stagionale e lavoro in nero ho rimesso 8 anni circa di contributi mancati, senza contare i lavori con le cooperative sfruttare e niente in tasca. Ho fatto una visura contributi ho 30 anni versati con 60 di età a giugno.. per l’Inps vado in pensione nel 2028 circa.. chi c’è la farà e soprattutto il lavoro x quelli della mi età sto arrancando ora x racimolare un stipendio x sopravvivere…e questo a cui ci ha ridotto lo stato italiano .

C. Buona sera ho letto su fb la nuova proposta pensionistica. Io approvo a pieno tutto quello che ho letto, però cambierei il modo di tassazione delle pensioni. Adesso ci tassano 2 volte al momento che vai in pensione e durante gli anni che riscuoti la pensione mensile . Scusate ma stiamo ancora tutti zitti 🤐? Che c… non è giusto se l’hai tassata prima non basta? Io lavoro improprio e anche qui non trovo giusto che sono costretta a pagare l’INPS quando sarebbe più corretto x chi ha una partita Iva avere la scelta di pagare privatamente una polizza pensionistica. Grazie spero nel grande cambiamento di questo paese

N.R. sono d accordo per la pensione a 60 con 30 anni di contributi, così potrei assistere mia figlia disabile e fare spazio ai giovani, senza contare che i giovani d oggi sono senza lavoro anche se hanno 30 anni. facciamo lavorare loro che anche loro possono arrivare a 60 anni con 30 di contributi, e che c….

V. Io ho appena compiuto 50 anni, lavoro dall’ 85,quindi sono 34 anni di contributi!! Ma dovrei lavorare ancora x 10 anni!!! Se ci arrivo!!! 😠

G. Per me e un’opzione giustissima dare la pensione a 60 anni di età e 30 o 35 anni di contribui.. Io ne ho 53 sono già piena di acciacchi che ho lavorato sin da piccola in un’azienda agricola e vi garantisco che e molto pesante.. E quei strozzini di parla…Altro..

G. Io ho 36 anni e passa di contributi e a giugno faccio 64 anni in più faccio un lavoro gravoso e non riesco ad andare in pensione vergognoso per me l’opzione giusta è 60 anni e 35 di contributi

A. F. È giusto andare in pensione a 60 anni e 30 di contributi specialmente x quelle persone che fanno un duro lavoro di cantiere, non si può arrivare a 70 su un cantiere a quell’età nn si ha più la forza di fare questo tipo di lavoro, ma lo stato nn se ne frega che muoiono su un cantiere tanto loro fanno lavori seduti a dormire in parlamento

A. Dare questi numeri non ha senso se non esistono le risorse economiche, l’INPS ha un debito di circa 8 miliardi di euro significa che se fosse un’azienda privata avrebbe già dichiarato fallimento da diversi anni quindi rischiamo di non prenderla proprio la pensione nemmeno con 100 anni di contributi.

L. E poi voglio dire….. mandare in pensione a 60 anni, significa dare lavoro ai giovani, anziché vedere i figli gironzolare per il paese o bivaccare nei BAR. Perché loro (GOVERNO) sanno che un genitore di 60 anni ha i figli di minimo 30 anni, perciò se uno deve lavorare fino a 68 anni i figlioli arrivano a 38 anni, quando c… dovranno lavorare? E quando andranno in pensione? MAI!!!!

C. Sarei più propenso a 35 anni di contributi e senza vincoli di età… .com’era fino al 2011….e poi grazie a Monti e Fornero tutto si è complicato, ovviamente solo per noi lavoratori!!!!

B. Come si arriva a 38 anni di lavoro se i giovani non hanno una stabilità lavorativa. Il nostro caro stato italiano dovrebbe pensare al lavoro per tutta questa gioventù che sta scappando all’estero per lavorare. Costruite qualcosa di buono per i nostri figli

L. B. io ho 58 e sono rimasto senza lavoro da ormai 8 anni ,e sono per tutti coloro che chiedevo lavoro, troppo grande. Allora siccome i nostri politici sanno in che condizioni versa il nostro Paese. (senza lavoro)perciò secondo il mio modo di vedere e pensare, tutti in pensione a 60 in base ai contributi versati.

L. Secondo me…al di là dell’età…non bisogna superare i 35 anni di contributi!…arrivare a 41- 42 anni di servizio è impossibile…qualsiasi lavoro diventerebbe usurante !

F. Io a 64 anni avrò 44 anni di contributi penso di essere diventato un limone spremuto al massimo Considerando che dobbiamo fare i conti con Cristo.

F. Io ho 63 anni e 27 di servizio ho diversi problemi di salute tra cui l’aorta del cuore dilata ma non posso andare in pensione perché prenderei neanche metà stipendio meno del reddito di cittadinanza ma che giustizia è chi non lavora prende di più di chi lavora vergogna ci dobbiamo svegliare come i francesi che ottengono quello che vogliono

P. N. Io penso che sia giusto che a 60 anni si possa scegliere di andare in pensione con gli anni di contributi che si sono accumulati perché ci sono persone che non arriveranno mai in pensione prima visto che un buona parte hanno lavorato ma non hanno percepito i contributi e lo sapete troppo bene queste situazioni

M. Bisogna tenere presente quelle persone che hanno problemi di salute ma non riconosciuti come invalidi (ORAMAI TI RICONOSCONO SOLO SE SEI QUASI MORIBONDO). E sono intrappolati nel mondo del lavoro. Dove non sono accettati nei luoghi di lavoro poiché oramai devi essere produttivo, altrimenti vai da qualche altra parte. Quindi oltre al danno la beffa..

M. Sarebbe giusto poi dipende anche dal lavoro che fai ho 62 anni e 38 di contributi sono una turnista ospedaliera non sono riuscita ad andare con lavoro usurante forse andro’ con quota 100

D. G. Giusto, anche perché come nel mio caso 60 anni e da 9anni disoccupato. E quando sono morto chi mi dà quello che mi spetta??? Non credo di poter stare altri 7 anni prima di andare in pensione

L. È giusto che un lavoratore possa scegliere se andare in pensione a 60 e con gli anni di contributi che possiede!

G. Ci vorrebbe una rivoluzione….. prendiamo esempio dalla Francia…… ci danno una pensione da fame prima di morire… O 39 anni di contributi. dicono sono giovane devo lavorare con 59di età

R. Date lavoro ai giovani che una persona 60 anni ha già lavorato abbastanza e le donne che hanno dei figli una casa e lavorano dovrebbero andare in pensione prima

F. State fuori le donne la maggior parte non arriva a 30 anni di contributi perciò si dovrebbe dare la pensione minimo per 25 anni di contributi per le donne questo non ci pensate perché così chi non ci arriva la pensione non la prenderà mai siete furbi pensate di fregare il cittadino sempre pur di fregare i soldi al pensionato bastardi

P. Io avrei 34 anni di contributi e59 anni.E mi piacerebbe che accettassero questa proposta dei lavoratori30 o35 anni di contributi.Con 60 di eta’.Sarebbe bello.

R. M. Invece FI date la pensione ai migranti e i loro familiari.. Senza che hanno lavorato e versato i contributi pensassero a noi che sono anni di duro lavoro e corriamo dietro alla pensione… Il nostro diritto. I nostri sacrifici

V. Io direi solo x gli anni di contributi versati! 35 non sono pochi! A me mancherebbe 1 anno se fosse così!!

C. Facciamoci sentire! Seguiamo l’esempio dei francesi che rompono le corna ai politici affamatori del popolo! Non date i numeri, è ora di agire con decisione!

M. 60 anni di età a prescindere chi vuole restare resta…in modo da godersi un po’ di vita…largo ai giovani

A. Io fra un po ne compio 64. Con 27 di contributi devo aspettare altri 3 anni. Pura vergogna. Per loro non si fanno mancare nulla. 🤬🤬🤬🤬🤬

Z. Sono muratore ho iniziato a 17 ora ne ho 51 credo che i politici non sanno quello che vuol dire lavorare quindi bisogna portarli sul posto per alcuni giorni poi fanno la legge. Comunque io credo che 30/35 vanno bene e 60 anni

F. Direi che 60 anni sarebbe giusto andare in pensione, primo perché riesci a godertela ,secondo dare l opportunità ai giovani d’inserirsi nel campo lavorativo

C. Secondo me si può andare in pensione a 60 anni con quello che ha. Lavorato perché magari hanno perso il lavoro a 50 55 anni chi. Li prende a lavorare non ce per i giovani allora un può andare con quello che ha versato per me e giusto cosi

S. Forse i nostri politici andassero loro nelle fonderie sulle impalcature negli ospedali e ospizi ad alzare tutti i giorni persone o materiali forse capirebbero cosa vuol dire lavorare e magari la abbasserebbero l eta pensionabile loro fanno un cazzo e anno pensioni da favola

A. Mi chiedo, qual’e lo scopo di far lavorare una persona anziana, stanca e probabilmente con scarso rendimento e non approfittare dei giovani?

S. Pensione a 60 anni con 30/35 anni di contributi…

C. Io 60 anni di età e 40 di contributi … disoccupato devo attendere 67 anni per prendere la mia pensione

F. Si io ho 31 anni di contributi e 60 di età a 62 anni mi accontenterei anche perché la salute non regge più

M. 60. 62 anni di età e 30 anni di contributi x me è il giusto

B. 60 anni e basta con i contributi che si è riusciti a versare. Se poi invece si vuole continuare a lavorare si continua STOP

C. Vediamo…la vedo un po onerosa..ma sarebbe una bella cosa…..non vedo più nessuno che guarda gli scavi nei cantieri e che…😅

M. 60 è 30 contributi e ti pagano per quello che hai versato

M. Max 60/62 (donne -1 anno) e 38 anni do contributi

A. Si dovrebbe bloccare tutto come in Francia poi vedi che le cose cambiano noi italiani non siamo come i francesi non siamo capaci e andiamo avanti a farci fregare

S. S. E sarebbe giusto …largo ai ragazzi..non ci vuole una scienza solo intelligenza

A. Per me sono i numeri giusti 35 contributi è 60 di età

M. E chi ha già 31 anni di lavoro e 47 anni di età???

B. 62 e 30 di contributi ci sta ma e sogno

B. Per contributi 30 anni sarebbe ideale

M. Si di 60 anni vogliono che sia eta’ con cui finiremo e faremo imbarco su una nuova meta

M. Mio marito fa 60 anni e ha 40 anni di contributi ma per lo stato non bastano e una vergogna perché per andare in pensione ne dovrebbe avere 63 anni non arrivando a quell’età non a diritto alla pensione che vergogna

F. È una opzione giusta anche per chi è rimasto senza lavoro e non li vuole più nessuno

M. Non devono mettere quota 100 uno lavora una vita è una vergogna totale

A. Io fra un po ne compio 64. Con 27 di contributi devo aspettare altri 3anni. Pura vergogna. Per loro non si fanno

