Riforma pensioni oggi ultime notizie su due misure in attesa di proroga: Opzione donna e Quota 100. Queste forme pensionistiche sono attualmente in vigore e fanno parte delle pensioni news del 2020. Le ultimissime sulle pensioni future presentano vari scenari, tutti diversi tra loro.

Riforma pensioni oggi: ultime notizie su Opzione donna e Quota 100

Tante i dubbi sulla proroga Opzione donna che prevede attualmente i seguenti requisiti:

lavoratrici dipendenti: 58 anni di età e 35 anni di contributi utili, entrambi i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2019. Una finestra mobile di 12 mesi dal perfezionamento dei requisiti;

lavoratrici autonome: 59 anni di età e 35 anni di contributi utili, entrambi i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2019. Una finestra mobile di 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti.

Si spera che questa misura sia prorogata almeno per un altro anno il 2021, anche se dovrebbe rientrare nel sistema previdenziale in modo definito, senza proroga annuale in tutela delle lavoratrici che sono impegnate non solo nell’attività lavorativa, ma nella cura della casa e dei figli. La misura non fa sconti e prevede un calcolo dell’assegno con il sistema contributivo che penalizza le lavoratrici che hanno avuto una carriera discontinua.

Per approfondire le tre variabili che bisogna considerare prima di aderire a questa misura, consigliamo di leggere: Pensione donna 2020: quali svantaggi economici?

La Riforma pensione sulle ultime notizie vedono anche la sostituzione della pensione quota 100 con una nuova pensione anticipata, ancora in fase di studio in base alle varie proposte. Si affaccia l’idea di una pensione totalmente contributiva o una quota 102 (64+38). Queste non sono le uniche proposte, a farsi avanti è il bisogno di rivoluzionare il sistema previdenziale, considerando anche il futuro dei giovani con fondi previdenziali ad hoc a sostegno delle future pensioni. Tante le idee in ballo su una riforma che si presenta complessa e difficile dovuta anche alla crisi economica post Covid-19.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube