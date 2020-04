Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube

Per sapere cosa succederà bisogna attendere la riforma pensioni, al momento la situazione sia economica -sanitaria che vive l’Italia è molto difficile e sicuramente ci sarà un cambio di scenario.

Negli ultimi giorni, si è palesata l’idea che la nuova riforma pensioni abolirà tutte le pensioni anticipate lasciando in vigore solo la pensione di vecchiaia a 67 anni.

La pensione Quota 41 non dovrebbe subire modifiche, anche se ultimamente si sono formulate alcune ipotesi.

La quota 41 nel 2021 secondo il vecchio Governo (Salvini – Di Maio) doveva subire un cambiamento strutturale, una quota 41 per tutti senza limiti, paletti e tutele, solo 41 anni di contributi. Cambiato il Governo cambiamo le riforme pensioni, infatti, questa ipotesi è stata accantonata.

Quindi, lei potrà accedere alla pensione Quota 41 se soddisfa oltre al lavoro precoce e 41 anni di contributi anche una delle sopracitate tutele. In riferimento alla riforma pensioni con la possibilità della Quota 41 fino al 2023, le ipotesi sono allo studio al Governo

I lavoratori precoci possono accedere alla Quota 41, ma non basta solo il lavoro precoce, ci sono dei vincoli ben precisi da rispettare. È richiesto un requisito contributivo di 41 anni indipendentemente dall’età anagrafica e l’appartenenza ad una delle seguenti tutele:

L’attuale riforma pensione prevede il pensionamento con Quota 41 per i lavoratori detti “precoci” in quanto ha iniziato a lavorare prima del compimento del diciannovesimo anno di età.

Un lettore ci chiede: Vorrei cortesemente sapere se ad oggi che ho 38.76 anni di contributi e 55 anni ed essendo precoce posso andare in pensione con i 41 ovvero ad aprile 2023. La saluto

Allo studio la nuova riforma pensioni con la sostituzione della Quota 100 in un’altra misura di pensione anticipata con un requisito anagrafico più alto si parla di sostituire l’età anagrafica da 62 anni a 64 anni, lasciando inalterato il requisito contributivo richiesto di 38 anni. Ci si chiede cosa succederà alla Quota 41 per i lavoratori precoci? Cosa prevede la nuova riforma pensioni?

