Riforma pensioni: ultime notizie e le parole della Fornero

Oggi 24 agosto la riforma pensioni è al centro delle attenzioni sia da parte dei politici sia dai cittadini che si apprestano al pensionamento. Ogni giorno riceviamo mail di lavoratori che hanno già fatto domanda o che la faranno nel 2020/2021 e hanno paura che la Quota 100, con il cambio dei vertici, potrà essere abolita da un futuro Governo M5S e PD, come commentato in quest’articolo: Pensione Quota 100 nel 2020 e 2021, a rischio con il nuovo Governo?

In tutto questo parlare da vari esponenti, non mancano le parole di Elsa Fornero che è pronta a dire la sua e lo fa commentando su euronews,com la caduta del Governo Salvini- Di Maio.

Riforma Pensioni: i commenti di Elsa Fornero

Elsa Fornero, ex ministra del lavoro del governo Monti, ha parlato commentando la caduta del Governo, nello specifico riportiamo qui quanto detto: “Lo sforzo di M5s e Pd è di impostare un lavoro di medio termine per la legislatura, se riescono darà un briciolo di aiuto in un quadro economico internazionale molto molto complesso e che non pare aiutarci: dobbiamo aiutarci da noi”.

Inoltre, continua criticando e le sue affermazioni sulla nuova legge di bilancio: “Salvini è sempre stato un po’ strabico nella sua impostazione delle politiche economiche perché dire ‘bloccheremo l’aumento dell’Iva, ridurremo il carico fiscale, aumenteremo le spese per famiglie, giovani, occupazione, pensioni’, senza indicare come, sembra un po’ un quaderno delle preferenze scritto sulla sabbia. Una persona responsabile dice ‘io mi pongo un obiettivo con queste risorse.”

Termina la sua intervista con le ultime considerazione su un possibile accordo tra M5s e Pd. Si considera scettica su questa possibile alleanza giallo – rossa, troppi insulti fra le due correnti politiche. La Fornero indirettamente critica anche la pensione Quota 100 chiarendo che la lege di Bilancio dovrebbe rivolgere le attenzioni su scuola, formazione e l’occupazione dei giovani. Su quest’ultimo punto ribadisce “L’occupazione non si fa mandando in pensione prima i dipendenti ma aumentando il potenziale di mercato per le imprese”.

Pensione Quota 41 e cambio vertici al Governo, sarà ripristinata la legge Fornero nel 2020?

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram e WhatsApp al numero +39 3515397062