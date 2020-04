La riforma pensioni nel 2020 del Governo Conti riscrive completamente la Riforma Fornero del 2012, che come tutti sappiamo aveva apportato cambiamenti strutturali nel nostro sistema pensionistico innescando alcuni gravi problematiche come i lavoratori “esodati” arrivando fino ad oggi con le misure pensionistiche attuali.

Riforma pensioni 2020: le attuali misure

Una nuova riforma pensioni è prevista nel 2021 che introdurrà nuove misure pensionistiche sulla pensione anticipata in sostituzione della Quota 100, che rimane fino al 31 dicembre 2021.

La quota 100 è una misura inserita nel decreto legge n. 4/2019 confermata in via sperimentale per un triennio 2019-2021.

La pensione anticipata quota 100 permette di uscire dal lavoro con 62 anni e 38 anni di contributi. La legislatura vigente prevede la pensione di vecchiaia a 67 anni e 20 anni di contributi. Infine la pensione anticipata con 42 e 10 mesi (uomo) e 41 e 10 mesi (donne) indipendentemente dall’età anagrafica.

Con la quota 100 si è avuto uno scaglione di cinque anni senza penalizzazioni, che non sarà più ripreso nella nuova riforma pensioni.

Il nuovo Governo ha deciso che questa misura sarà sostituita, mentre saranno prorogate: Opzione donna e Ape Sociale.

Riforma pensioni: le ipotesi 2021

Le proposte presentate nella nuova riforma pensioni sono tante, le ultime novità sulle pensioni: i sindacati confederali chiedono la possibilità di uscire a 62 anni e 20 ani di contributi; oppure con 41 anni di contributi indipendentemente dall’età; altra ipotesi allo studio e che sembra quella che ha più possibilità è la pensione anticipata a 64 anni e 38 anni di contributi con il calcolo dell’assegno interamente col sistema contributivo.

La discussione è ancora viva tra il Governo e i sindacati in particolare sul ricalcolo contributivo. Nello specifico le parti sociali vorrebbero preservare la quota retributiva matura dai lavoratori, per evitare forte penalizzazione sull’assegno pensionistico, che rischia una decurtazione di circa il 30%.

Flessibilità di uscita

L’obiettivo del nuovo Governo ha come obiettivo quello di garantire un’adeguata flessibilità di uscita dal mondo del lavoro; per garantire questa flessibilità deve introdurre anche dei meccanismi per permettono l’uscita anticipata delle donne, che rappresenta un obiettivo chiave per la prossima Riforma pensione.

Riforma pensioni giovani

Un altro obiettivo con sguardo attento riguarda le pensioni dei giovani: l’esigenza di garantire ai giovani un assegno adeguato a fronte di lavoratori che hanno stipendi bassi e carriere discontinue. Il dibattito è ancora all’inizio, per ora si il pensiero si è fermato su una pensione di garanzia,

Nelle elenco delle priorità c’è anche la revisione del reddito dei pensionati (rivalutazione assegni, quattordicesima, ecc.) e alla pensione complementare.

I tecnici sono allo studio e l’obiettivo è quello di elaborare una proposta condivisa di riforma pensioni valida che riesca a soddisfare le esigenze dei lavoratori in base ai fondi previsti, da inserire nella legge di Bilancio 2021.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube