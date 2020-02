Rimborsi bollette sono automatici, ma chi ha cambiato gestore?

Abbiamo parlato della sentenza del Consiglio di Stato che obbliga le compagnie telefoniche al rimborso automatico in bolletta per la fatturazione in 28 giorni. La Corte ha affermato che i rimborsi in bolletta devono avvenire in modo automatico e il consumatore non deve farne richiesta, deve essere l’ente a predisporre il rimborso e a comunicarlo al consumatore.

È possibile approfondire la notizia in quest’articolo: Rimborsi bollette sono automatici, ecco a cosa fare attenzione

Rimborso bollette: per chi ha cambiato gestore?

Un lettore su Facebook ci chiede: E se qualcuno nel frattempo ha cambiato gestore?

Il rimborso vale anche per chi nel frattempo ha cambiato operatore, dopo la decisione del Consiglio di Stato le compagnie telefoniche non possono più appellarsi e devono restituire i soldi indebitamente prelevati ai consumatori anche se nel frattempo il consumatore ha cambiato gestore. Ricordiamo che il ricorso è stato presentato dalle compagnie telefoniche Wind, Vodafone e Fastweb che non volevano rimborsare i consumatori per la fatturazione a 28 giorni.

In questi casi sarà l’operatore di provenienza a dover rimborsare i soldi al consumatore, visto che con l’utente non ha più un rapporto commerciale.

I dubbi sono ancora tanti, ma l’unica cosa certa che non è in discussione è il rimborso agli utenti prelevato in modo illegittimo.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato una condotta sleale e scorretta delle compagnie telefoniche, confermando in pieno la decisione di AGCOM. Ricordiamo che con la fatturazione a 28 giorni le mensilità da pagare diventano tredici e non dodici.

