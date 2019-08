Se non le è chiaro, può chiedere spiegazioni al datore di lavoro o farsi aiutare nella lettura da un patronato.

Le consiglio di controllare se l’importo a rimborso indicato nel modello 730 e lo stesso indicato in busta paga, troverà una voce specifica dove viene riportato l’importo.

Quindi, non viene operata sul rimborso 730 nessuna riduzione e l’importo resta invariato anche se accreditato sul conto corrente direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Se le ritenute da versare sono di importo inferiore alla somma da rimborsare, l’importo sarà suddiviso in rate corrispondenti al debito mensile delle ritenute che il sostituto d’imposta (datore di lavoro) dovrà versare. L’importo da rimborsare potrà essere suddiviso a rate fino al mese di dicembre.

L’importo rimborsato dal sostituto d’imposta non è tassato nel cedolino, ma è l’importo risultante dal 730 inviato. Il rimborso viene anticipato dal datore di lavoro e poi la somma rimborsata viene detratta dalle ritenute a titolo di Irpef effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio.

Una lettrice ci chiede se il rimborso 730 in busta paga è tassato e questo porta ad una diminuzione dell’importo percepito. La domanda posta: Buona sera, vi chiedo gentilmente se è possibile che la somma rimborsata del 730 in busta paga viene tassata, mi hanno tolto 1000 € di tasse fra lo stipendio e rimborso. Se viene versato su c.c. tassato nello stesso modo? Grazie mille

