Il Decreto Rilancio ha previsto il rimborso dell’abbonamento pagato e non utilizzato nei mesi di lockdown. I pendolati, studenti o lavoratori, quindi, che hanno pagato, prima di marzo 2020, un abbonamento ai trasporti pubblici e, poi, causa quarantena forzata non hanno potuto utilizzarlo, hanno il diritto di chiedere il rimborso per i mesi di non utilizzo.

Rimborso abbonamento trasporti

Un lettore scrive per chiedere cosa può fare per ottenere il rimborso dell’abbonamento non utilizzato a causa del Lockdown per epidemia da coronavirus:

Buongiorno! Vorrei consiglio come comportarsi.Ho 2 abbonamenti del autobus Casteltodino Terni ,abbonamenti scolastici. Causa covid non sono stati più utilizzati. Come posso fare per avere rimborso?

Anche se, infatti, i trasporti pubblici hanno sempre continuato a funzionare, a causa del lockdown, che ha impedito gli spostamenti, molti pendolari e tutti gli studenti non hanno potuto utilizzare il servizio per cui avevano pagato.

In caso di mancato utilizzo, quindi, dell’abbonamento ai trasporti pubblici è possibile presentare, all’azienda con cui l’abbonamento è stato sottoscritto, il rimborso previsto dal Decreto Rilancio che prevede 2 modalità:

emissione di un voucher del valore pari all’ammontare del titolo di viaggio non utilizzato da poter utilizzare entro un anno dall’emissione

prolungamento della durata dell’abbonamento stesso per un periodo pari a quello durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo.

Come si presenta la richiesta di rimborso?

Al fine di ricevere il rimborso è necessario comunicare all’azienda trasporti

la documentazione che comprovi il possesso del titolo di viaggio in corso di validità nel periodo di efficacia delle misure di contenimento

un’autocertificazione in cui si dichiari il mancato utilizzo del titolo di viaggio a causa delle misure di contenimento stesso.

Molte delle aziende di trasporto, in ogni caso, non si sono ancora organizzate nel procedere ad effettuare tale rimborso e proprio per questo il consiglio che mi sento di darle è quello di visitare periodicamente il sito ufficiale dell’azienda con cui ha sottoscritto l’abbonamento per capire come e quando presentare la domanda di voucher o di prolungamento dei due abbonamenti che ha pagato per i suoi figli.

