Il Decreto Rilancio ha ufficializzato la possibilità di chiedere il rimborso per gli abbonamenti per i trasporti pubblici non utilizzati a causa della quarantena da COVID-19. Anche se, infatti, i trasporti pubblici hanno sempre continuato a funzionare a causa del lockdown, che ha impedito gli spostamenti, molti pendolari e tutti gli studenti non hanno potuto utilizzare il servizio per cui avevano pagato.

Rimborso abbonamento trasporti

Proprio per questo motivo coloro che durante il periodo di quarantena erano in possesso di un abbonamento trasporti (treni, bus, metro, tram e anche vaporetto) e non hanno potuto utilizzarli possono richiedere il rimborso per i mesi di non utilizzo a causa dell’emergenza sanitaria.

Il rimborso prevede 2 modi per ottenere l’erogazione: o con un voucher da utilizzare entro un anno dall’emissione o con il prolungamento della scadenza dell’abbonamento pari ai mesi in cui lo stesso non è stato utilizzato.

Per avere il rimborso è necessario presentare richiesta al gestore del servizio di trasporto con cui si è sottoscritto l’abbonamento. Alla richiesta bisogna allegare la documentazione che attesti il possesso dell’abbonamento (basta anche la fotocopia della tessera stessa dalla quale siano desumibili numero e nome del beneficiario) e un’autocertificazione in cui si sottoscriva che durante le misure restrittive non è stato possibile utilizzare l’abbonamento.

Alcuni lettori ci chiedono:

Buongiorno, invio richiesta informazioni po’er il rimborso in parte dell’ abbonamento all’ autobus scolastico pubblico

Deve presentare richiesta di rimborso al gestore dei trasporti con cui ha sottoscritto l’abbonamento seguendo le istruzioni sopra riportare

A settembre 2019 ho acquistato 2 abbonamenti annuali per le mie figlie, visto che il mese di marzo è aprile non è stato utilizzato ,vorrei sapere se ce un piccolo rimborso .grazie

Può richiedere il rimborso per entrambi gli abbonamenti presentando richiesta al gestore del servizio trasporti che ha rilasciato gli abbonamenti stessi

Buongiorno volevo sapere se posso chiedere il rimborso per trasporti.ho 3 figli con 3 abbonamenti annuali per studenti.

Come posso fare la domanda?

Deve presentare domanda per tutti e 3 gli abbonamenti al gestore trasporti della sua zona, allegando la documentazione sopra descritta.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube