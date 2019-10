Rimborso credito Iva 3° trimestre 2019, l’istanza entro il 31 ottobre 2019

Il rimborso credito Iva 3° trimestre 2019, può essere richiesto entro il 31 ottobre 2019 dai i contribuenti in possesso dei relativi requisiti. Le istanze di richiesta rimborso devono essere presentate all’Agenzia delle Entrate le istanze; può essere chiesta anche la compensazione del credito Iva maturato nel terzo trimestre 2019.

Chi può inviare istanza di rimborso o compensazione credito Iva?

I contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR.

Possono presentare istanza i seguenti contribuenti:

che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;

che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;

che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili

dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato

dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;

prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011

La trasmissione dell’istanza dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica mediante il modello TR.

In relazione a tale credito, non è ammessa la cessione, possibilità concessa dall’art. 12-sexies D.L. 34/2019 dal 2020.

È possibile scaricare qui il modello IVA ter: mod iva tr 19032019_IVA TR mod_2019

Fonte: Agenzia delle Entrate

