Rimborso palestra per via del Coronavirus, come ottenerlo?

Sono molti gli italiani che amano trascorrere il loro tempo in palestra, senza saltare nemmeno un pomeriggio; addirittura, alcuni di essi ne sono diventati dei fanatici capaci di renderla il centro della loro vita. Altri, invece, ne hanno una considerazione moderata, percependola come momento di svago dalla vita quotidiana che permette loro di prendersi cura del proprio corpo e di stare bene in salute. Con l’arrivo del Coronavirus inizialmente solo le palestre delle zone rosse furono costrette a chiudere, ma quando l’allerta divenne di tipo nazionale, anche tutte le altre presenti sulla penisola vennero chiuse, forzando tutti i membri a restare a casa. Ora, come si deve comportare una persona che aveva effettuato un abbonamento in palestra? Rischierà di perdere i soldi a causa del Coronavirus?

Palestra, è possibile averne il rimborso per via della quarantena forzata?

A queste domanda ha dato risposta il presidente dell’Unione nazionale consumatori Massimiliano Dona alla testata Adnkronos.

Vogliamo riportarvi di seguito tutte le parole di Dona che indicano come doversi comportare e quale diritto ha il consumatore in casi del genere.

Dona dice che per l’abbonamento con enti come la palestra, le piscine, i centri benessere, le terme, i centri culturali, sociali, ricreativi e le scuole di ballo il consumatore ha diritto al rimborso.

O meglio: il consumatore ha diritto a quella parte di rimborso, che in termini di cifre prende il nome di quota, di cui non ha potuto usufuire a causa della quarantena da Coronavirus.

Bisogna però fare una distinzione: se il consumatore ha pagato per degli ingressi presso le strutture sopra riportate che non prevedono scadenze temporali, allora lo stesso potrà riprendere l’attività senza problemi col termine della quarantena.

Qualora, invece, si trattasse di abbonamenti di tipo mensile o annuale, aventi sempre l’ingresso libero, si può avere il rimborso di quella parte di abbonamento non usata per via dell’emergenza.

In questi giorni, osserva Dona, chi è proprietario di tali enti sta proponendo ai consumatori di mettere in stand by gli abbonamenti così da poterli riprendere quando si tornerà alla normalità.

Ma si tratta di un’alternativa non obbligatoria, che il consumatore può anche rifiutare, dato che lo stesso potrebbe anche decidere di non recarvisi più.

Comunque sia, mentre attendiamo di ripoter tornare alla normalità non dimentichiamo di fare del sano sport anche a casa, creandoci una piccola palestra casalinga.

